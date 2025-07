Due morti sulle spiagge della Sardegna per il caldo, uno a Bodoni l'altro a San Teodoro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Due uomini sono morti in Sardegna a causa delle alte temperature registrate in questi giorni, entrambe colte da malore mentre si trovavano in spiaggia. Il primo episodio ha coinvolto un 75enne a Budoni, mentre a breve distanza, sulla spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro, un 60enne è deceduto in seguito a malessere improvviso.

Ancora vittime a causa delle alte temperature: nella giornata di oggi – mercoledì 2 luglio 2025 – due persone sono morte in Sardegna a causa del caldo estremo.

Entrambe le vittime si trovavano in spiaggia: si tratta di un 75enne, che si trovava a Budoni, e di un 60enne che era invece a San Teodoro, a circa 20 km di distanza.

In entrambi i casi le persone presenti hanno allertato il 118, che purtroppo non è riuscito a salvare la vita di nessuna delle due persone colte da malore.

Le due vittime del caldo

A Budoni, sulla costa nord-orientale dell’isola, un uomo di 75 anni è stato colto da malore mentre si trovava sulla spiaggia. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza medicalizzata e un elicottero dell’Areus.

Purtroppo i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita, e il decesso è stato constatato sul posto.

Poche ore più tardi, a Lu Impostu di San Teodoro, un uomo di circa 60 anni ha avuto anch’egli un malore improvviso mentre era in spiaggia. Anche in questo caso il 118 è intervenuto immediatamente, ma non è riuscito a salvarlo.

Le alte temperature in Sardegna

In questi giorni, le temperature in Sardegna hanno superato i 40 °C, generando livelli di stress termico estremi lungo le coste e nell’entroterra, con il centro funzionale della Protezione civile regionale che aveva diramato un’allerta per temperature elevate e umidità persistente, con bollini rossi per numerose aree dell’isola.

In particolare, le condizioni sono state considerate ad alto rischio per soggetti vulnerabili come anziani, persone con patologie croniche, bambini e lavoratori esposti al sole. Le autorità sanitarie raccomandano in questi casi di evitare l’esposizione diretta ai raggi solari nelle ore centrali, di idratarsi frequentemente e di limitare le attività fisiche all’aperto.

Secondo il Ministero della Salute, condizioni come quelle osservate in Sardegna possono comportare un aumento del rischio di colpi di calore, scompensi cardiaci e disidratazione severa .