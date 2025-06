Bambini di 7 e 8 anni investiti a Mestre da un furgone appena scesi dal tram: i due fratellini erano da soli

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Due fratellini, bambini di 7 e 8 anni, sono stati investiti a Mestre davanti alla fermata del tram, mezzo dal quale erano appena scesi. I due piccoli stavano attraversando la strada sulle strisce quando sono stati travolti da un furgone, che avrebbe tentato di sorpassare il tram. Ricoverati, i due bimbi si trovano in ospedale in gravi condizioni.

I bambini investiti a Mestre

Nella mattinata di ieri – lunedì 2 giugno 2025 – intorno alle ore 11:30, due bambini sono stati investiti nel rione San Marco di Mestre (Venezia), davanti alla fermata del tram San Marco Sansovino.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, i due bambini erano da soli e si stavano dirigendo verso il locale nel quale lavora la madre. Una volta scesi dal tram, hanno cercato di attraversare la strada camminando sulle strisce.

bambini Mestre investiti

A quel punto un veicolo, un furgone preso a noleggio, è sopraggiunto e ha travolto i due bambini di 7 e 8 anni, probabilmente nel tentativo di superare il tram che non era ancora ripartito.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi accorsi gli agenti della Polizia locale e il personale medico del Suem 118, che hanno preso in cura i due bambini e, dopo averli stabilizzati, li hanno trasportati presso l’ospedale di Mestre.

I due bambini sono giunti al nosocomio in gravi condizioni, entrambi con un trauma cranico e facciale. Il più piccolo dei due era però in uno stato peggiore, ed è stato operato d’urgenza già nel pomeriggio di ieri, per poi venire trasferito nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova.

Il fratello è più grande sarebbe invece ancora ricoverato presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre: la sua prognosi resta riservata, così come quella del bimbo più piccolo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, come riportato dal Corriere del Veneto, una volta scesi dal tram i due bambini, di nazionalità cinese, avrebbero cercato di attraversare la strada sulle strisce, venendo travolti da un furgone che proveniva dalla rotonda di San Giuliano con direzione centro di Mestre, come il tram.

Il conducente del mezzo, un furgone a noleggio, avrebbe quindi cercato di sorpassare il tram in sosta, investendo quindi i due bambini che gli sarebbero spuntati davanti all’improvviso, dato che erano coperti dal lungo mezzo fermo.

In attesa di chiarire le responsabilità, la madre dei piccoli ha rilasciato una dichiarazione al Corriere: “Non sono bambini distratti, al contrario, e sono abituati ad andare in giro assieme, conoscono bene sia il quartiere che le regole della strada e non gli è mai successo niente. Non può essere stata colpa loro”.