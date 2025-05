Terribile incidente a Genova, morta una 22enne investita con l'amica da un'auto guidata da una guardia giurata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragico incidente a Genova. Due ragazze sono state travolte da un’auto quasi all’alba, intorno alle 4:30. Una delle due, la 22enne Sara Marzolino, è morta a causa del violento impatto con il mezzo. Il dramma è avvenuto all’incrocio tra via Buozzi e via San Benedetto, in zona Dinegro. Al volante del veicolo c’era una guardia giurata. Le giovani sono state investite mentre stavano attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.

Genova, incidente terribile: morta ragazza 22enne

L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 maggio. La ragazza deceduta, Sara Marzolino, era residente a Reggio Emilia. L’auto che ha travolto lei e l’amica è una vettura di una società di vigilanza privata ed era guidata al momento dell’impatto da una guardia giurata 51enne.

Secondo quanto ricostruito dalla sezione Infortunistica della polizia locale, verso le 4.30 le due donne stavano attraversando la carreggiata fuori dalle strisce quando sono state investite. La 22enne deceduta è stata sbalzata per diversi metri.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Sulla mappa, cerchiata in rosso, la zona in cui si è verificato l’incidente

L’amica quasi illesa e sotto choc, guardia giurata negativa all’alcol test

La sua amica, quasi completamente illesa, è stata accompagnata in codice giallo e sotto choc al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena.

Il conducente della vettura, che arrivava da via Adua e procedeva in direzione di via San Benedetto, è risultato negativo all’alcol test.

Il tratto di strada in cui si è verificata la tragedia è stata chiusa al traffico per i rilievi della polizia locale.

Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia. Purtroppo per la 22enne non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Semaforo distrutto e rilievi

Nel corso del terribile incidente è stato distrutto il semaforo posto sull’isola spartitraffico e per questo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Spetterà ora agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e se un eventuale comportamento scorretto della guardia giurata abbia contribuito a causare il dramma.

In tutto l’incrocio c’è soltanto un breve attraversamento pedonale. Secondo i primi rilievi le ragazze non hanno attraversato in quel punto.