Tragico incidente nella Superbike britannica, morti i piloti Owen Jenner e Shane Richardson e altri 5 feriti

Tragico incidente nel motociclismo britannico, al British Superbike Championship. Nella gara di lunedì 5 maggio sono morti due piloti e altri sei sono rimasti feriti. Lo scontro ha coinvolto in tutto undici piloti ed è avvenuto a Oulton Park sul circuito vicino a Little Budworth, in Cheshire.

Chi erano i due piloti morti

A perdere la vita sono stati il britannico Owen Jenner, 21 anni, e il neozelandese Shane Richardson, 29 anni. Tra i feriti, quello in condizioni più gravi è Tom Tunstall che si trova in condizioni critiche in ospedale con gravi traumi alla schiena e all’addome.

Owen Jenner era una giovane promessa britannica e campione 2023 della Stock 600 e nel 2024 del British GP2.

Owen Jenner in una gara nel 2024

Il ragazzo è stato soccorso sul posto e trasferito al centro medico del circuito. Purtroppo, i tentativi di rianimarlo non sono riusciti a salvargli la vita. Il trauma cranico riportato nella caduta gli è stato fatale.

Shane Richardson era un pilota neozelandese di 29 anni. Trasportato d’urgenza verso il Royal Stoke University Hospital, è deceduto prima di poter ricevere cure. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo del motociclismo, lasciando nel dolore la moglie e i due figli piccoli.

Prima della gara, Richardson aveva pubblicato delle storie su Instagram in cui riportava una precedente intervista nella quale rifletteva sulla Sprint del giorno precedente: “È andata bene, ma è stata una brutta partenza, ho perso parecchie posizioni. Abbiamo però capito come comportarci”.

L’incidente al primo giro della gara

Il terribile incidente è avvenuto al primo giro della gara, alla prima curva, con una caduta davanti al gruppo che ha innescato una reazione a catena.

La corsa è stata sospesa ed è stata tentata la rianimazione per Jenner e Richardson, ma entrambi sono morti prima di raggiungere l’ospedale.

A dare l’annuncio ufficiale della loro scomparsa è stato il Campionato Britannico di Superbike (Bsb) con una dichiarazione ufficiale.

“Alla partenza della gara del Campionato Britannico Supersport Quattro Group a Oulton Park, all’uscita della prima curva, al primo giro, si è verificato un incidente a catena che ha coinvolto 11 piloti. La gara è stata immediatamente interrotta e sono intervenuti i soccorsi a bordo pista. A causa dell’estrema gravità dell’incidente e del continuo intervento medico, la restante parte dell’evento è stata annullata”, si legge nella nota ufficiale.

Gli altri feriti

Tra i feriti più seri c’è Tom Tunstall di 47 anni. Altri cinque piloti, Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes e Morgan McLaren-Wood, hanno riportato ferite di minore entità e sono stati medicati presso il centro sanitario del circuito. Più fortunati invece Lewis Jones, Corey Tinker e George Edwards, che sono usciti indenni dal pauroso incidente.