Incidente a Perarolo di Cadore vicino Belluno, morto motociclista 61enne: cinque persone ferite nell'impatto

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un morto e cinque feriti: questo è il tragico bilancio dell’incidente avvenuto sulla Statale 51 di Alemagna a Perarolo di Cadore, vicino Belluno. Un motociclista 61enne è morto a causa delle ferite riportate e sono stati segnalati tre feriti gravi e due lievi. Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente a Perarolo di Cadore (Belluno): coinvolte una moto e tre auto

Tragico incidente a Perarolo di Cadore, poco distante da Belluno, dove nel pomeriggio di sabato 3 maggio un centauro è morto a causa delle ferite riportate.

Intorno alle 17.20, sulla Statale 51 di Alemagna, nei pressi della galleria di Caralte, si è verificato un violento scontro tra tre auto e una moto.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il sinistro si è verificato sulla SS51 a Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che però ha coinvolto una moto e tre auto.

Il tratto di strada dove è avvenuto il sinistro è peraltro noto ai residenti per la sua pericolosità.

Morto un motociclista, cinque persone ferite

Immediato l’intervento da parte dei sanitari che non sono però riusciti a salvare la vita al motociclista.

Sebbene il personale medico abbia cercato di rianimarlo, il centauro 61enne è deceduto per le ferite riportate.

Cinque, inoltre, sono i feriti causati dall’incidente di Perarolo di Cadore.

Tre persone che viaggiavano sulle auto coinvolte sono rimaste incastrate tra le lamiere. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare i feriti.

Due donne, una 43enne di Valdobbiadene e una 48enne di Padova, risultano ferite in modo lieve. Un uomo 84enne originario di Belluno, una donna 81enne della medesima città e una 56enne padovana versano invece in condizioni gravi, ma non preoccupanti.

I feriti sono stati trasportati in elisoccorso e in ambulanza presso il vicino ospedale di Feltre.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Sono attualmente in corso le indagini delle Forze dell’Ordine per chiarire, con esattezza, quali sono le cause dell’incidente di Perarolo di Cadore.

Dopo i rilievi del caso, la deviazione sulla Statale 51 è stata rimossa. Tuttavia, si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri per la gestione della viabilità, dato anche il traffico fortemente rallentato.