Benevento, panetto di hashish nascosto in cucina: 27enne arrestato con bilancino e coltello sporco di droga

Un ventisettenne di Benevento è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di hashish. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile nella mattinata odierna, a seguito di un’indagine mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Indagini e operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è il risultato di un’attività info-investigativa e di ripetuti servizi di osservazione, pedinamento e controllo. Gli agenti avevano intuito che in un quartiere della parte bassa della città si stava svolgendo un’intensa attività di spaccio.

Perquisizione e arresto

Per verificare se il sospettato detenesse sostanze illegali nella sua abitazione, gli operatori della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 65 grammi. Inoltre, in un mobile della cucina, sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione, circa 80 euro in contanti e un grosso coltello intriso di sostanza stupefacente, utilizzato per il taglio della droga.

Conseguenze legali

Alla luce delle evidenze emerse, il ventisettenne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto in Questura a Benevento per gli adempimenti di rito. Successivamente, è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G.

