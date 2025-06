Caserta, fermato in strada durante un blitz antidroga: 27enne urla, si agita e prova a fuggire dalla polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Caserta, dove un uomo è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in Largo Rotonda di San Nicola La Strada, durante un controllo antidroga.

Controlli intensificati nel casertano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati al contrasto allo spaccio di droga, la Polizia di Stato di Caserta ha intensificato i controlli nelle aree maggiormente sensibili. L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Intervento della Squadra Volante

In particolare, la Squadra Volante è intervenuta in Largo Rotonda di San Nicola La Strada, dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di persone che si aggiravano in zona con fare sospetto. Alla vista dei poliziotti, questi individui hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati rapidamente raggiunti e sottoposti a controllo.

Resistenza e denuncia

Uno degli uomini fermati, un 27enne originario del Senegal, ha opposto resistenza al controllo, cercando in più occasioni di sfuggire agli agenti. A seguito delle formalità di rito, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio, una misura di prevenzione del Questore che allontana le persone pericolose dal comune, impedendo il ritorno senza autorizzazione.

