Catania, troppi pregiudicati in bar e centri scommesse: il questore chiude quattro locali

E’ di quattro sospensioni temporanee il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania, dove diversi esercizi commerciali sono stati chiusi per sette giorni a causa della loro frequentazione da parte di pregiudicati. L’intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, con l’obiettivo di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Controlli e sospensioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato alla sospensione temporanea di quattro esercizi commerciali, tra cui due chioschi-bar e due punti di raccolta scommesse. I locali, situati in piazza San Pio X, via della Concordia, corso Indipendenza e Stradale San Giorgio, sono stati identificati come luoghi di ritrovo abituale per pregiudicati.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento di sospensione, della durata di sette giorni, è stato emesso dal Questore di Catania in base all’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Questo articolo consente la chiusura temporanea di esercizi pubblici che rappresentano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Indagini e riscontri

Gli agenti della squadra volanti hanno notificato i provvedimenti ai gestori dopo aver condotto numerosi controlli. Durante queste verifiche, è stata riscontrata la presenza di individui con precedenti penali legati a reati di particolare allarme sociale, come rapina, furto aggravato, estorsione, truffa, reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Impatto sulla comunità

La presenza di questi individui nei locali ha costituito un rischio concreto per l’ordine pubblico, portando le autorità a intervenire per tutelare la sicurezza dei cittadini. La chiusura temporanea dei locali serve anche come deterrente per coloro che potrebbero considerare questi luoghi come punti di ritrovo abituali.

Effetti della normativa

La disposizione normativa rappresenta una garanzia per le attività economiche che rispettano le regole, esercitando un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti pericolosi. La chiusura dei locali avverte questi individui che la loro presenza è monitorata dalle autorità, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per la comunità.

