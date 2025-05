Cellulare alla guida, cinture slacciate e stranieri irregolari: raffica di sanzioni all’alba a Porto Recanati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due identificazioni di stranieri irregolari e cinque sanzioni per violazioni del codice della strada il bilancio dell’operazione “Alto Impatto” condotta dalle forze dell’ordine a Porto Recanati. L’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino di ieri per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Alto Impatto” ha visto la partecipazione congiunta di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale di Porto Recanati e del 118. Durante l’attività, sono stati identificati un centinaio di soggetti, per la maggior parte di origine straniera. Due di questi sono stati accompagnati presso gli uffici dell’Ufficio Immigrazione per ulteriori verifiche sulla loro posizione sul territorio.

Controlli sui mezzi di trasporto

Nel corso dell’operazione, sono stati effettuati controlli su circa venti mezzi di trasporto. Durante queste verifiche, sono state elevate alcune sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In particolare, due utenti sono stati sanzionati per l’uso del telefonino alla guida, altri due per non aver indossato le cinture di sicurezza, mentre un quinto guidatore è stato multato per avere un mezzo inidoneo alla circolazione su strada.

Fonte foto: IPA