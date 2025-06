Centinaia di donne punte con siringhe in Francia alla Festa della musica, arresti dopo le denunce: i pericoli

Scoppia il caso in Francia per le 145 donne punte con siringhe durante la Festa della musica. Le decine di vittime, alcune delle quali sono state portate in ospedale per accertamenti tossicologici, hanno denunciato gli episodi, per i quali sono state fermati 12 sospettati. Le aggressioni tra la folla nel corso della manifestazione nazionale si sono verificate in diverse città, forse per iniettare sonniferi o droga della stupro, ma probabilmente per creare psicosi tra le donne.

Le punture di siringhe

Gli atti di violenza si sono verificati tra la calca delle persone presenti ai festeggiamenti della Festa della musica in diverse località francesi, con punture rapide al collo, alle gambe e alle braccia di numerose donne.

Intervistato da Liberation, il giornalista Félix Lemaître, autore di un’inchiesta sul fenomeno già noto in Francia, “si dice che le siringhe vengano usate per iniettare sostanze (per esempio la cosiddetta droga dello stupro, ndr) ma è poco verosimile riuscirci in così poco tempo”.

Fonte foto: ANSA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ospitato all’Eliseo l’inaugurazione della France Musica Week, il giorno prima della Festa della musica

“L’Agenzia nazionale per la salute e i farmaci (ANSM) privilegia la pista delle violenze volontarie – ha spiegato ancora Lemaître – si usa la siringa per fare una puntura senza iniettare alcun prodotto, ma l’obiettivo è seminare paura. C’è quindi qualcosa di reale: quando ti pungono, ti chiedi se non ti ammalerai, devi aspettare i risultati dei test, e questo ha vere conseguenze psicologiche”. Forse ti può interessare Chi è Simone Baroncini arrestato per violenza sessuale a Pisa dopo aver punto tre donne con una siringa Arrestato per violenza sessuale il "maniaco delle siringhe" a Pisa: Simone Baroncini era stato condannato per un femminicidio nel 2009

Secondo quanto riportato dalla stampa transalpina, molte delle vittime hanno avvertito malori, mancamenti e vertigini, ma si tratterebbero di effetti provocati dalla suggestione per la paura provata.

Le punture sarebbero, infatti, una forma di sopraffazione maschilista per impedire il divertimento alle donne, provocando la percezione generalizzata di non poter essere al sicuro in uno spazio pubblico.

Gli arresti in Francia

Annunciando gli arresti nel Paese per gli episodi di puntura, il ministero dell’Interno francese ha spiegato che nella notte di sabato 21 giugno sono apparsi diversi post sui social che istigavano ad “aggredire e pungere le donne durante la festa della musica”.

A Parigi, la procura ha annunciato di avere aperto tre inchieste dopo “che una ragazza di 15 anni, un ragazzo di 18 anni e una donna hanno denunciato di essere stati punti in tre diverse località della capitale”.

Quattro delle persone fermate sono state arrestate ad Angoulême, città nel sud-ovest della Francia, sospettate di aver punto circa 50 persone, mentre la prefettura della capitale francese ha registrato 21 casi nell’Ile-de-France, di cui 13 a Parigi.

Le violenze alla Festa della musica

Il fenomeno non è nuovo durante la Festa della musica. Evento nato nel 1982 per volere del ministro della Cultura di Mitterrand, Jack Lang, la ricorrenza celebrata in tutta la Francia ogni 21 giugno è diventato teatro di punture con siringhe e altri tipi di violenze.

Al momento gli esami tossicologici realizzati su alcune vittime non hanno dato risultati certi e non è chiaro cosa possa essere stato iniettato. Tra le ipotesi, la somministrazione della cosiddetta “droga dello stupro”, ovvero sostanze psicoattive come GHB o GBL, difficili da individuare se i campioni biologici non vengono prelevati subito, oppure sostanze come insulina o adrenalina, entrambe già presenti naturalmente nel corpo umano e quindi difficili da rilevare con precisione. Gli inquirenti non escludono che in alcuni casi non sia stato iniettato nulla.