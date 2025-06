Chantal Tonello ritrovata in Ungheria, la madre l'aveva rapita nel 2012: il padre l'ha cercata per 13 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Chantal Tonello è stata ritrovata dalla polizia in Ungheria. La piccola era stata sequestrata e portata all’estero nel 2012 dalla madre, Klaudia Ildiko Sallai. Quest’ultima sarebbe in stato di fermo a seguito di un mandato di cattura internazionale. Il padre di Chantal, Andrea Tonello, non aveva mai smesso di cercarla. L’indagine è stata coordinata dalla procura di Padova.

Chantal Tonello ritrovata in Ungheria

La piccola Chantal Tonello è stata ritrovata a 150 chilometri da Budapest, in Ungheria. Il blitz delle forze dell’ordine ungheresi e italiane è stato effettuato nelle prime ore della mattina di venerdì 13 giugno nella località di Mezotur.

Secondo quanto riferito dal Tg1, la mamma di Chantal Tonello sarebbe in attesa dell’estradizione in Italia.

Il blitz è stato condotto dalla polizia italiana e da quella ungherese

Nel 2012 la fuga della madre con la bambina in Ungheria

Nel 2021 Klaudia Ildiko Sallai, allora 37enne, parrucchiera ungherese di origini rom, era stata condannata a quattro anni dai giudici italiani per sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

A gennaio 2012 a Vigonza, in provincia di Treviso, la donna aveva portato via la piccola Chantal, sottraendola dal padre Andrea Tonello. Assistito da un avvocato, Tonello si era recato in Ungheria per far valere le sue ragioni, ma Klaudia Ildiko Sallai si era opposta.

Da quel momento per l’imprenditore veneto era cominciato un incubo, con vari tentativi di trovare un accordo con la madre della piccola. Sfumata ogni mediazione, Andrea Tonello aveva denunciato la donna e ora le indagini sono arrivate all’obiettivo con il ritrovamento di Chantal in Ungheria.

L’interrogazione parlamentare su Chantal Tonello

Nel 2021 il caso di Chantal Tonello, rapita e portata in Ungheria dalla mamma, era stato oggetto di una interrogazione parlamentare. A presentarla era stato l’onorevole Cosimo Ferri, esponente di Italia Viva ed ex magistrato, che si era rivolto al ministro della Giustizia.

Nel 2023, per non far cadere nel dimenticatoio il caso, Andrea Tonello aveva partecipato a diversi programmi televisivi e aveva lanciato un appello alla premier Giorgia Meloni. Nel 2018 il Ministero dell’Interno si era attivato con la costituzione di un pool investigativo composto da personale italiano e ungherese.

Con il blitz di questa mattina in Ungheria l’incubo di Andrea Tonello, che potrà finalmente riabbracciare la figlia, si è concluso. Pochi giorni fa una donna di Milano è stata arrestata a Valencia, in Spagna, per aver sottratto una bambina al padre.