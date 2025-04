Chi è Arborelius possibile nuovo Papa a sorpresa al Conclave e perché potrebbe essere lui l'erede di Francesco

Tra i papabili successori di Francesco si fa largo anche il nome di un frate carmelitano svedese, nominato cardinale a sorpresa proprio da Bergoglio. Potrebbe essere il vescovo di Stoccolma, Anders Arborelius, il profilo giusto per raccogliere l’eredità del Pontificato dedicato alla povertà e alla pace dentro e fuori la Chiesa del Santo padre arrivato dalla fine del mondo.

Il cardinale svedese

Arborelius è il primo e unico cardinale del Nord Europa dai tempi della riforma luterana. Fu fatto cardinale da Bergoglio nel 2017, dopo che il Papa ebbe modo di conoscerlo di persone e apprezzare il suo lavoro in Svezia, in occasione del 500esimo anniversario dello scisma protestante.

Il Pontefice riconobbe al 75enne vescovo della cattedrale di St. Erick di essere riuscito nell’impresa di realizzare tanti battesimi e conversioni, in un Paese che conta circa 130mila cattolici, meno dell’1,5% della popolazione svedese, in buona parte di origine straniera.

Fonte foto: ANSA

Anders Arborelius con Papa Francesco

Le parole di Papa Francesco

In occasione di una conversazione con i gesuiti nel 2022, come ricordato da Il Messaggero, Papa Francesco definì Arborelius “un uomo che è un modello di guida: non ha paura di nulla. Parla con tutti e non è contro nessuno. Punta sempre al positivo. Credo che una persona come lui possa indicare la strada giusta da seguire”.

Parole che fecero salire il profilo del vescovo di Stoccolma alla ribalta come possibile successore del Pontefice. Ma a pochi giorni dalla morte di Papa Francesco, è lo stesso 75enne carmelitano ad escludere che dal Conclave possa uscire il suo nome: “È piuttosto fantasioso che scelgano me come Papa” ha dichiarato Arborelius poco prima di partire per Roma, ai giornalisti che gli chiedevano della sua candidatura.

“È opportuno ricordare che non esistono veri e propri candidati – ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera – In ogni caso è illusorio pensare che venga scelto qualcuno proveniente da questa parte del mondo. Se mai dovesse succedere, mi rivolgerò allo Spirito Santo per sapere in che direzione andare”.

Chi è Anders Arborelius

Nato nel 1949 da genitori svedesi in Svizzera, a Sorengo, nel Canton Ticino, Anders Arborelius è cresciuto a Lund, cittadina del sud della Svezia. Battezzato luterano, si è convertito al cattolicesimo a 20 anni e per 27 anni ha vissuto nel monastero carmelitano di Norraby.

Colto e poliglotta, il porporato carmelitano si è laureato in lingue moderne all’università di Lund, poi in teologia e filosofia a Bruges e a Roma, in spiritualità al Teresianum.

Dopo essere stato consacrato vescovo di Stoccolma da Papa Giovanni Paolo II nel dicembre 1998, dal 2005 al 2015 fu presidente della Conferenza episcopale della Scandinavia.