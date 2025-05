Chi è Elisabetta Franchi, la stilista che ha confessato sui social di aver investito un ciclista

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Polemica sui social: la stilista Elisabetta Franchi ha investito un ciclista e, a pochi minuti dall’incidente, ha postato sul proprio profilo Instagram una storia che ritraeva il ferito, attirandosi le critiche degli utenti. La stilista ha iniziato a lavorare nella moda nel 1996 e, nel 2024, fu condannata per discriminazione per aver dichiarato di assumere solo donne over 40.

Incidente per Elisabetta Franchi: la rivelazione sui social

Polemica sui social media, dove la nota stilista Elisabetta Franchi ha rivelato di aver investito un ciclista.

La stilista, infatti, avrebbe pubblicato su Instagram una storia che ritraeva un ferito su una barella, oltre che un’ambulanza.

Un recente scatto che ritrae Elisabetta Franchi

Per ammissione della stessa Franchi, sarebbe stata proprio lei a investire il ferito, un ciclista, nei pressi dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La foto è stata accompagnata da un testo in cui la stilista dichiara di non aver visto il ferito. “Tutto è bene ciò che finisce bene. Mi dispiace molto”, ha affermato Franchi.

Le critiche da parte degli utenti

Elisabetta Franchi ha successivamente aggiornato il popolo del web sullo stato di salute del ciclista che ha investito.

“È stato dimesso, escoriato, niente di rotto”, ha informato la stilista.

Ma la polemica sui social media infiamma, soprattutto dopo le affermazioni della Franchi dopo l’incidente.

“Io amo le macchine sportive, le compro, mi piace guidarle. Ora mi sta arrivando una macchina bellissima, una Dallara, ma dove le posso guidare? In autostrada no, perché mi fanno la multa. Se vado dal mio coach, c’è il ciclista che ti arriva lì davanti”.

C’è chi accusa la stilista di potersi permettere tutto in ragione della sua ricchezza e chi, invece, ha criticato Franchi per aver postato la foto del ciclista investito subito dopo l’incidente.

Chi è Elisabetta Franchi

Nata a Bologna nel 1968, Elisabetta Franchi è la titolare dell’omonimo marchio di moda. La stilista è inoltre titolare del brand Betty Blue.

Dopo gli studi professionali ha iniziato a lavorare nel campo della moda, aprendo poi il suo primo atelier nel 1996.

Franchi fu al centro di diverse polemiche per aver dichiarato di assumere solamente donne over 40. Nel 2024 fu per questo condannata per discriminazione.