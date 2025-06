Cocaina a Riva del Garda, 29enne arrestato: trovata anche scatola con magneti sotto al divano, a cosa serve

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 50 dosi di cocaina sequestrate il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Riva del Garda. Nella mattina del 25 giugno, un ventinovenne è stato fermato mentre percorreva la SS45bis da Arco in direzione Drò. L’uomo è stato trovato in possesso di cocaina già confezionata e pronta per la vendita, per un totale di circa 52 grammi.

Il controllo di routine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato fermato per un normale controllo di polizia dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Riva del Garda. Sin da subito, l’uomo è apparso agitato ed elusivo nelle risposte, sostenendo di non comprendere bene la lingua italiana. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La scoperta della droga

Durante la perquisizione, all’interno del borsello del giovane è stato trovato un sacchetto in cellophane trasparente contenente 50 dosi di una sostanza polverosa bianca. Le analisi hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso lordo di 52,32 grammi.

Perquisizione in B&B

La successiva perquisizione della stanza del B&B affittata dall’uomo ha portato al rinvenimento di 250 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Inoltre, è stato trovato materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e una scatola in plastica con magneti, attaccata sotto al divano, verosimilmente utilizzata per lo stoccaggio della droga.

Arresto e conseguenze legali

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotto presso la casa circondariale di Spini di Gardolo, in attesa dell’udienza di convalida. Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

IPA