Corrono verso la stazione con cocaina negli slip, coltelli e contanti: fermati 3 giovani nella notte a Bologna

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bologna, dove tre giovani sono stati fermati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto nella notte di ieri in Via Indipendenza, quando un’auto è stata fermata per guida pericolosa.

Il fermo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Due Torri – San Francesco hanno notato un’autovettura sfrecciare a gran velocità verso la Stazione Centrale. Decidendo di intervenire, hanno fermato il veicolo, trovando a bordo tre giovani: due italiani, nati nel 2003 e 2004, e un cittadino marocchino del 2001, irregolare sul territorio italiano.

Il controllo

Durante il controllo, i ragazzi hanno mostrato un comportamento sospetto, inviando messaggi ai loro contatti. La perquisizione ha rivelato che il ventenne italiano, di origini magrebine, possedeva un coltello di 22 cm, un tirapugni con doppia lama, un bilancino di precisione, 100 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish, nascosti negli slip e nei pantaloni.

Il sequestro

Il cittadino marocchino aveva due panetti di hashish per un totale di 260 grammi e 1170€ in contanti. Il terzo giovane, ventunenne, è stato trovato con 1885€. In totale, sei smartphone, la droga e il denaro sono stati sequestrati.

I precedenti

Ulteriori controlli hanno rivelato che il ventenne italiano e il marocchino avevano un precedente per reati contro il patrimonio, mentre il ventunenne italiano era stato denunciato il 10 aprile 2024 per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Le accuse

I tre giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Inoltre, il ventenne italiano è stato denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

