Due morti nell'incidente sulla tangenziale di Napoli, sulla moto un 80enne alla guida e una donna: chi erano

Si chiamava Gaetano Di Mauro l’uomo alla guida della Kawasaki che si è andata a schiantare tragicamente contro un autoarticolato sulla tangenziale di Napoli. In sella con il motociclista, un 80enne di Caivano, una donna, non ancora identificata. Entrambi sono morti decapitati a causa del violento impatto con il mezzo pesante.

L’incidente sulla tangenziale di Napoli

L’incidente sulla tangenziale di Napoli è avvenuto intorno alle 13 di venerdì 27 giugno, all’altezza dello svincolo “Italia ’90” ad Agnano, in direzione dell’aeroporto di Capodichino.

Secondo quanto ricostruito finora, l’urto tra la moto e l’autoarticolato sarebbe avvenuto subito dopo la rampa di immissione: per motivi ancora da accertare, le due vittime sarebbero finite sotto la motrice dopo il contatto con il mezzo pesante e sono morte sul colpo.

Il tratto della tangenziale di Napoli dove è avvenuto l’incidente

Lo scontro ha fatto sì che l’uomo e la donna in sella alla moto finissero travolte e decapitate: le teste sarebbero state recuperate a metri di distanza. Diversi gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena.

Chi erano le vittime

La terrificante dinamica dell’incidente ha reso complessa l’identificazione delle due vittime: gli agenti sono riusciti a alle generalità dell’uomo soltanto tramite la patente di guida.

A causa delle condizioni del corpo della donna, invece, non sarebbe stato ancora possibile risalire all’identità della passeggera. Secondo quanto riportato dal Mattino online, però, non si tratterebbe della moglie.

Come riferito dal quotidiano napoletano, Di Mauro era conosciuto per i suoi spettacoli di cabaret, che portava in giro per locali.

Le indagini sull’incidente

Sull’incidente stanno indagando gli agenti della polizia stradale, al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente e cosa abbia causato lo scontro. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale e il personale della tangenziale, per chiudere temporaneamente il tratto di strada e lo svincolo “Italia ’90”, in modo da consentire i rilievi del caso

L’autotrasportatore alla guida del mezzo pesante si è subito fermato nel tentativo di prestare soccorso. L’uomo, incensurato, è stato sottoposto a controlli e ai test alcolemici.

Le salme delle due vittime sono state trasferite al Secondo Policlinico di Napoli per effettuare l’autopsia.