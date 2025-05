È ai domiciliari ma festeggia il compleanno con gli amici a Guidonia: la scusa bizzarra raccontata agli agenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

29enne arrestato a Guidonia. Il giovane ai domiciliari ha violato il divieto di comunicazione organizzando una festa. L’episodio è avvenuto quando l’uomo ha deciso di festeggiare il compleanno con amici, nonostante le restrizioni imposte.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la festa è stata interrotta grazie a una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol. Un residente dello stabile ha lamentato rumori molesti, portando gli agenti del Commissariato Tivoli a intervenire. Al loro arrivo, il festeggiato ha giustificato il party non autorizzato con la scusa di una festa a sorpresa preparata dagli amici più stretti. Inoltre ha tentato di guadagnare tempo per far allontanare gli invitati, ma due di loro sono stati intercettati sulle scale.

La scoperta e le conseguenze

Gli altri quattro ospiti, ancora presenti nell’appartamento, sono stati sorpresi attorno alla tavola apparecchiata. Due di loro hanno opposto resistenza agli agenti, mentre il padrone di casa ha protestato per l’intrusione. Il ventinovenne, già ai domiciliari per rapina aggravata e detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, è stato trasferito in carcere a seguito dell’aggravamento della misura cautelare.

La presunzione di innocenza

Per completezza, si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione delle misure cautelari e sulla capacità di rispettare le restrizioni imposte.

Fonte foto: IPA