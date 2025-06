Esplosioni al Bea Storia di Jesolo, locale distrutto dall'incendio: paura per 15 persone, alcune intossicate

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il Bea Storia di Jesolo è andato distrutto a causa di un incendio scoppiato dopo una serie di esplosioni. Paura per circa 15 persone presenti all’interno della struttura. Diverse persone sono rimaste intossicate, ma non risultano esserci feriti gravi. In 10 sono finiti in ospedale, ma sono stati dimessi nel giro di poche ore.

Cosa è successo al Bea Storia di Jesolo

Una potente esplosione, seguita da almeno altre tre esplosioni secondarie, ha sconvolto la tranquillità di Jesolo nella tarda serata di giovedì 12 giugno, attorno alle ore 23. Il bar Bea Storia, punto di ritrovo frequentatissimo in estate, è stato completamente distrutto dalle deflagrazioni e dall’incendio che ne è seguito.

Oltre al locale, interessata anche la foresteria sopra il bar, dove, come riportato da Il Gazzettino, alloggiavano circa 20 lavoratori stagionali. Almeno 15 di loro erano presenti all’interno della struttura. Alcuni di loro si sono rifugiati sul terrazzo per chiedere aiuto.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il bar Bea Storia di Jesolo in via Levantina 9 è andato completamente distrutto.

L’intervento dei vigili del fuoco dopo le esplosioni di Jesolo

L’intervento dei vigili del fuoco, il cui distaccamento si trova a poche centinaia di metri, è stato immediato. Anche grazie all’utilizzo dell’autoscala, tutti i presenti nella struttura sono stati evacuati in sicurezza. Ci sono volute diverse ore di lavoro per domare le fiamme, visibili anche a grande distanza.

Presenti anche il sindaco Christofer De Zotti e il vice Luca Zanotto, giunti sul posto per avere notizie dirette sulle condizioni degli sfollati e sullo stato dell’edificio. I lavoratori evacuati verranno temporaneamente ricollocati grazie all’intervento delle autorità e della Protezione civile.

Il messaggio di Luca Zaia sui feriti e la causa dell’incidente a Jesolo

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha pubblicato un messaggio su Facebook in cui traccia il bilancio dei feriti e ricostruisce la possibile causa dell’incidente avvenuto a Jesolo.

Nel post di Luca Zaia si legge: “La causa sarebbe, forse, una fuga di gas“. E poi: “Una quindicina i feriti, tra lavoratori stagionali e turisti, evacuati con l’autoscala dei pompieri dai due piani superiori della palazzina. Nessuno fortunatamente sarebbe in condizioni gravi.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dieci persone sono finite in ospedale, intossicate. Sette di loro sono stati trasferiti al pronto soccorso di Jesolo, mentre altri tre sono stati ricoverati a San Donà. Tutti sono stati visitati, medicati e dimessi entro la mattinata di venerdì.