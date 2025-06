Incendio in appartamento a Roma in zona Balduina: morta una donna di 84 anni, evacuato l'edificio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incendio è divampato in un appartamento del quartiere Balduina, a Roma, causando la morte di una donna di 84 anni, trovata carbonizzata dai vigili del fuoco. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale: in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Donna morta in un incendio a Roma

Il rovinoso incendio è scoppiato nella mattinata di domenica 8 giugno in un appartamento al piano terra di via Papiniano, nel quartiere Balduina a Roma, causando la morte di un’anziana donna.

La vittima, secondo le prime informazioni disponibili, aveva 84 anni e si trovava sola in casa al momento della tragedia. Le fiamme si sono propagate rapidamente e per lei non c’è stato modo di fuggire: è rimasta intrappolata all’interno dell’abitazione.



L’incendio è divampato in via Papiniano, zona Balduina, Roma

Evacuata la palazzina alla Balduina

L’edificio è stato evacuato per precauzione e gli altri inquilini, radunati in strada, hanno atteso l’arrivo dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato al Numero Unico delle Emergenze 112 e subito trasmesso alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno avviato le operazioni per domare il rogo.

Al momento non è ancora stato accertato da dove sia partito l’incendio né quale ne sia stata l’origine. Ciò che è certo è che la donna, trovata priva di vita all’interno della casa, non è riuscita a salvarsi.

L’anziana trovata carbonizzata

I pompieri sono riusciti a spegnere rapidamente l’incendio, ma quando hanno rinvenuto la donna all’interno dell’appartamento, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: il corpo era completamente carbonizzato.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari con un’ambulanza e gli agenti della Polizia di Stato, incaricati degli accertamenti di rito.

L’edificio sarà sottoposto a verifiche per valutare i danni e stabilire se sia ancora agibile. Il corpo della vittima è stato trasportato in obitorio.

Gli incendi a Roma

Con l’arrivo dei primi caldi, la Capitale è ritornata nella morsa degli incendi. Solo alcuni giorni fa, nella mattinata di giovedì 5 giugno, un violento rogo ha colpito la collina di Monte Mario, a Roma.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 10, costringendo all’intervento immediato dei vigili del fuoco, coadiuvati da un elicottero per le operazioni aeree. L’incendio, ben visibile anche da via Teulada e Piazzale Clodio, è stato messo sotto controllo entro le 11:30.

Per precauzione, è stata evacuata una tendopoli nelle vicinanze dell’incendio, in un’area che era già stata teatro di un episodio analogo nel luglio 2024.