Fabio Concato annulla tutti i concerti di luglio e agosto per motivi di salute, servono "accertamenti medici"

Fabio Concato costretto a fermarsi e ad annullare i concerti del suo tour estivo per motivi di salute. A renderlo noto è stato lo staff del cantante 72enne, attraverso una nota diffusa via social. L’artista milanese ha cancellato le date previste per i mesi di luglio e agosto in quanto dovrà sottoporsi a una serie di accertamenti medici. Chi ha acquistato i biglietti per seguire gli eventi sarà rimborsato.

Fabio Concato annulla tutti i concerti del tour estivo per problemi di salute

“Per motivi di salute e per la necessità di svolgere alcuni accertamenti medici, si annullano i concerti di Fabio Concato di luglio e agosto”. La nota è apparsa sui profili social del cantante milanese e porta la firma del suo staff.

Non appena è stato spiegato che l’artista è stato costretto a cancellare le date del tour, tantissimi fan hanno espresso preoccupazione, augurando a Concato di rimettersi presto e di tornare più forte di prima.

Un’immagine del cantante Fabio Concato

Per quel che riguarda i dettagli relativi ai problemi di salute del musicista, non è stato divulgato alcun particolare. Massima riservatezza sulle sue condizioni.

Come ottenere il rimborso dei biglietti

Chi aveva acquistato i biglietti per le date cancellate potrà farsi rimborsare rivolgendosi al circuito di vendita presso cui è stata effettuata la transazione, seguendo le modalità previste per ottenere indietro il denaro speso.

Prima i rinvio degli eventi, poi la cancellazione

Fabio Concato, fino al 9 luglio, ha continuato a sponsorizzare i suoi concerti sui suoi account. A partire dal 15 luglio, invece, ha iniziato a comunicare il rinvio di alcune date.

Ha reso noto che non sarebbe stato presente per “indisposizione” a Napoli all’arena Flegrea, a San Sebastiano al Vesuvio all’anfiteatro Agorà, a Nocera Inferiore e agli appuntamenti previsti a La Spezia, a Borgia e a Verbania.

Inizialmente ha parlato di rinvio dei concerti, segnalando nuove date per recuperare gli eventi annullati.

Nelle scorse ore è invece stato reso noto che il tour è stato definitivamente cancellato. Dunque, nessun rinvio a data da destinarsi e nessun recupero dei concerti.