Fermati con arnesi da scasso in auto: versioni assurde e precedenti pesanti, scatta foglio di via da Verbania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati fermati a Verbania per possesso di arnesi da scasso durante un controllo della polizia. L’operazione è avvenuta mercoledì mattina all’intersezione tra Corso Nazioni Unite e via Zara, quando gli agenti della Squadra Volanti hanno fermato un’auto sospetta. I due uomini, entrambi cinquantenni e residenti fuori provincia, sono stati trovati con numerosi precedenti penali.

Il controllo della polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno fermato l’auto sospetta e, durante l’identificazione, hanno scoperto che i due uomini avevano a loro carico numerosi precedenti sia di polizia che penali. Questi precedenti riguardavano reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Le versioni contrastanti e non credibili fornite dai due uomini sulla loro presenza a Verbania hanno spinto gli agenti ad approfondire il controllo.

La perquisizione e le conseguenze

La perquisizione personale e del veicolo ha dato esito positivo, portando al ritrovamento di numerosi arnesi da scasso nascosti all’interno dell’auto. Alla luce di queste evidenze, il proprietario del veicolo è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Inoltre, il Questore del Verbano Cusio Ossola ha emesso un Foglio di via obbligatorio dal comune di Verbania con divieto di ritorno per la durata di un anno.

Fonte foto: IPA