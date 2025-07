Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati e arrestati due uomini per spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrati 4 kg di hashish e mezzo etto di cocaina: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale nel pomeriggio di domenica sulla Brebemi, nei pressi di Brescia. I due, un cittadino marocchino e uno serbo, sono stati fermati durante un controllo di routine e trovati in possesso di droga e denaro contante di dubbia provenienza. L’arresto è stato eseguito per contrastare la criminalità diffusa e l’incidentalità stradale.

Il controllo sulla Brebemi: la dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio della scorsa domenica gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Chiari hanno effettuato un servizio di vigilanza stradale mirato alla prevenzione e al controllo del territorio extraurbano. Durante l’attività, i poliziotti hanno fermato un’autovettura che transitava sulla Brebemi, insospettiti dall’atteggiamento agitato e nervoso dei due occupanti.

Il rinvenimento di armi e denaro non giustificato

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno scoperto nel portellone posteriore del veicolo un manganello telescopico in metallo, oggetto che ha ulteriormente alimentato i sospetti degli operatori. Ritenendo possibile la presenza di altre armi o strumenti atti allo scasso, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale dei due uomini. L’ispezione ha portato al rinvenimento, nel borsello di uno dei fermati, di 1.500 euro in contanti, somma di cui i soggetti non hanno saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa la provenienza.

La scoperta della droga: hashish e cocaina nascosti in auto

Non soddisfatti delle risposte ricevute e sospettando che potessero essere nascosti altri oggetti illeciti, gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’automobile. All’interno di una busta di plastica, sono stati trovati 8 involucri di nylon termosaldati, contenenti rispettivamente 4 kg di hashish e mezzo etto di cocaina. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Gli arresti e i precedenti dei fermati

I due uomini, un cittadino marocchino e uno serbo, risultavano già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia, in particolare per reati legati agli stupefacenti. Dopo il ritrovamento della droga e del denaro, sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione della Procura della Repubblica per i successivi provvedimenti di legge.

Le misure adottate dalla Questura

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha valutato la gravità dei fatti e la pericolosità sociale dei due arrestati. In seguito, ha disposto la revoca dei permessi di soggiorno e ha emesso i relativi decreti di espulsione dal territorio nazionale. Inoltre, in conformità con il Codice delle Leggi Antimafia, è stata adottata la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per 3 anni.

Le conseguenze e i prossimi passi

Questi provvedimenti diventeranno effettivi al momento della scarcerazione dei due uomini. L’operazione della Polizia Stradale si inserisce in un più ampio contesto di attività di controllo e prevenzione della criminalità e del traffico di stupefacenti sulle principali arterie stradali della provincia di Brescia.

Il ruolo della Polizia Stradale nella prevenzione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di vigilanza stradale non si limita al controllo della circolazione e alla prevenzione degli incidenti, ma rappresenta anche un importante strumento per il contrasto alla criminalità diffusa. Gli agenti, grazie all’esperienza e all’attenzione ai dettagli, sono spesso in grado di individuare comportamenti sospetti che possono celare reati ben più gravi rispetto alle semplici infrazioni al codice della strada.

La lotta allo spaccio e la sicurezza del territorio

L’arresto dei due uomini e il sequestro di una quantità così rilevante di sostanze stupefacenti rappresentano un duro colpo per le organizzazioni dedite allo spaccio nella zona di Brescia e provincia. L’operazione dimostra l’efficacia dei controlli stradali come strumento di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di droga.

Il valore del sequestro e l’impatto sulla criminalità locale

Il sequestro di 4 kg di hashish e mezzo etto di cocaina, oltre al denaro contante, testimonia la rilevanza dell’operazione. Tali quantitativi, se immessi sul mercato, avrebbero potuto fruttare decine di migliaia di euro alle organizzazioni criminali. L’intervento tempestivo degli agenti ha quindi impedito che queste sostanze raggiungessero le piazze di Brescia e delle aree limitrofe.

