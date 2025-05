Fingeva di prostituirsi a Roma e con l'aiuto di due complici derubava i clienti, banda arrestata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate a Roma con l’accusa di rapina e altri reati. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Roma, a seguito di un’ordinanza del Tribunale. Gli indagati adescavano le vittime su siti di incontri online per poi derubarle.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha portato alla luce un gruppo criminale composto da due uomini e una donna. Questi, dopo aver adescato le vittime su siti di incontri online, le convincevano a recarsi in un’abitazione nella zona di Casal Bruciato, dove venivano rapinate.

Modus operandi del gruppo

I tre pubblicavano falsi annunci di attività di prostituzione, in cui la donna si offriva per prestazioni sessuali in cambio di denaro. Una volta pattuita la prestazione, il cliente veniva accolto dalla donna e, dopo aver ricevuto il denaro, uno dei complici inscenava la parte del “marito geloso” per far fuggire le vittime e appropriarsi dei loro beni.

Altri reati accertati

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire quattro rapine aggravate e altri reati, tra cui un’estorsione ai danni di un tassista e l’aggressione a una farmacista. In un episodio, uno degli indagati si è finto poliziotto per derubare un automobilista.

Considerazioni finali

La condotta degli indagati è stata caratterizzata da particolare efferatezza e audacia. Tuttavia, essendo le indagini ancora in corso, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito ufficiale della Polizia di Stato di Roma.

Fonte foto: IPA