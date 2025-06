Firmano un contratto preliminare a Belluno per una casa e ci vogliono piazzare dentro una roulotte, arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Belluno per un caso di estorsione ai danni di un’agenzia immobiliare. L’episodio si è verificato l’11 giugno, quando gli agenti hanno fermato i responsabili in flagranza di reato.

Le indagini e l’inizio della vicenda

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto inizio qualche settimana fa. Uno dei due uomini, nato nel ’99, si è presentato insieme alla compagna, classe 2001, presso un’agenzia immobiliare di Belluno. Fingendosi un imprenditore, ha mentito sulla sua identità e ha stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un appartamento ancora in costruzione, versando un assegno come caparra confirmatoria.

Le minacce e la denuncia

I primi sospetti sono sorti il giorno successivo, quando la coppia, accompagnata da altri parenti, ha chiesto di visitare nuovamente il cantiere. Hanno minacciato di installare delle roulotte e di vivere lì con altre persone, una richiesta impossibile da realizzare a causa delle normative comunali. La situazione è degenerata con continue richieste di denaro “per il disturbo” arrecato, portando l’agenzia a denunciare l’accaduto alla Questura.

L’arresto e le conseguenze legali

Le indagini hanno permesso di identificare i tre soggetti coinvolti, tutti con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. L’11 giugno, dopo la consegna del denaro da parte di un dipendente dell’agenzia, gli agenti hanno fermato il gruppo. I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per estorsione in concorso e condotti nel carcere di Baldenich.

Provvedimenti giudiziari e misure cautelari

A seguito dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il divieto di dimora nella Provincia di Belluno per i due uomini. Inoltre, la donna è stata denunciata per truffa in concorso. Per tutti e tre, il Questore di Belluno ha emesso un foglio di via obbligatorio della durata di quattro anni.

Fonte foto: IPA