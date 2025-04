Folle fuga in auto tra le vie di Parma, schianto e botte ai poliziotti nel parco: due uomini arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato in Via Aleotti, a Parma, dove due soggetti stranieri sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in serata, quando un’auto ha imboccato la via nel senso contrario di marcia, scatenando un inseguimento.

Inseguimento e fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando un equipaggio di pattuglia ha notato un’auto che procedeva in senso contrario in Via Aleotti. Alla vista della polizia, il conducente, un 44enne di origine macedone, ha accelerato per sfuggire al controllo. Dopo un breve inseguimento, l’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un marciapiede.

Arresto e colluttazione

Entrambi gli occupanti del veicolo sono fuggiti a piedi, ma sono stati rapidamente bloccati dagli agenti. Durante l’arresto, uno dei due ha tentato nuovamente di fuggire, scatenando una colluttazione con un poliziotto nel parco 8 Ottobre 2001. Anche l’altro soggetto ha opposto resistenza, spintonando un agente e provocando una seconda colluttazione.

Sequestri e sanzioni

Nell’auto sono stati trovati un coltello, un paio di forbici e 2 chiavi a cricchetto, tutti sequestrati. Inoltre, è stato rinvenuto un involucro contenente 4.70 gr di hashish. L’auto era priva di assicurazione e revisione, e il conducente aveva la patente scaduta. La Polizia Locale ha elevato le relative sanzioni e sequestrato il veicolo.

Ulteriori accertamenti

Da ulteriori controlli, il conducente è risultato positivo all’uso di cannabinoidi e sotto effetto di alcol. Entrambi i soggetti, con precedenti penali, sono stati portati in Questura per l’identificazione e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei due è stato anche denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

