Forte scossa di terremoto a San Diego in California, sisma di magnitudo 5.2 avvertita anche a Los Angeles

Terremoto di magnitudo 5.2 nell’area di San Diego, nella zona di San Julian. In particolare, la terra ha tremato nel sud della California, sulla costa dell’Oceano Pacifico vicino al confine con il Messico. L’epicentro è stato individuato a una settantina di chilometri a nord-est di San Diego, come reso noto dall’istituto geosismico americano, Usgs. Alla scossa principale, generatasi a 13,4 km di profondità, hanno fatto seguito scosse minori, al massimo 3.1.

California, terremoto a San Diego: “Improbabile che ci siano vittime”

“È improbabile che ci siano vittime o danni”, ha stimato l’US Geological Survey in un rapporto iniziale. “Nel complesso, la popolazione di questa regione vive in strutture che resistono alle scosse sismiche, anche se esistono edifici vulnerabili”, ha aggiunto l’ente.

Riley Ozuna, proprietaria del “Julian Cafe & Bakery”, locale che sorge a circa 4 chilometri dalla cittadina montana di San Julian, ha riferito che alcune tazze sono cadute a terra ma che “va tutto bene”.

Fonte foto: ANSA

Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Diego, per il momento, ha fatto sapere che non ci sono segnalazioni di danni. Sempre secondo le primissime informazioni non si ha notizia, fortunatamente, nemmeno di persone rimaste ferite.

Scossa avvertita anche a Los Angeles

La scossa è stata avvertita distintamente da molti cittadini. Il sisma ha fatto oscillare le luci e gli scaffali nella città di San Diego. La terra ha tremato, seppur in modo meno intenso, anche a Los Angeles, che dista circa 200 chilometri dall’epicentro del terremoto.

Lo Stato della California è in costante contatto con i soccorritori locali e sta collaborando con loro per farsi un’idea precisa della situazione e di eventuali danni.

Il governatore Gavin Newsom, come riferito via social dal suo ufficio, è stato informato del terremoto e sta lavorando per capire di che cosa c’è eventualmente bisogno.

Il 2024 è stato un anno particolare per la California per quel che riguarda i terremoti in quanto si è verificata un’attività sismica senza precedenti, secondo i dati raccolti dai sismologi.

I cittadini temono il “Big one”

In particolare, sono stati registrati terremoti di moderata intensità che hanno spaventato in diverse occasioni i cittadini sempre più preoccupati che si possa scatenare il temuto “Big One”.

Per gli esperti, tali terremoti di media intensità, non devono essere considerati segnali di una possibile catastrofe imminente.

Susan Hough, lo scorso ottobre, intervistata dal Los Angeles Times ricordava che in un secolo di rilevazioni sismologiche “nessuno ha osservato schemi statisticamente significativi prima del verificarsi di grandi terremoti”.