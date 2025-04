Giorgia Meloni incontra Donald Trump e zittisce l'interprete per parlare col tycoon: il video della premier

Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump nello studio ovale della Casa Bianca a Washington. Durante le domande dei giornalisti, la premier ha risposto in italiano a un corrispondente e il presidente Usa ha quindi chiesto all’interprete di tradurre le parole della presidente del Consiglio. La leader di Fdi ha zittito l’interprete: “Lo faccio io, aspetta”.

Giorgia Meloni zittisce l’interprete

Giorgia Meloni è volata negli Usa per discutere con Donald Trump della questione dei dazi e non solo. Accolta alla Casa Bianca, la premier ha parlato in italiano solo una volta, rispondendo alla domanda di un giornalista.

“L’Italia sta mantenendo i suoi impegni – ha detto – perché arriverà al prossimo vertice della Nato con il 2% che era già previsto, che è stato sottoscritto dai governi precedenti, per quello che riguarda la guerra in Ucraina penso ci sia stata un’invasione e l’invasore sia stato Putin e la Russia. Ma oggi stiamo lavorando insieme (con Trump, ndr) per cercare di arrivare in Ucraina a una pace giusta e duratura”.

Fonte foto: ANSA

Donald Trump e Giorgia Meloni

Il presidente americano, a quel punto, si è rivolto all’interprete chiedendo: “Sembrava davvero meraviglioso, cosa ha detto?”.

A quel punto Meloni ha interrotto l’interprete: “Lo faccio io, aspetta”.

La premier ha quindi proseguito in inglese: “Mi hanno chiesto se avessimo deciso un’altra percentuale sulla spesa Nato e ho detto che l’Italia sta raggiungendo il 2%, dato che era già stato deciso, non abbiamo parlato di altre percentuali specifiche, ma ho detto che siamo consapevoli del fatto che la difesa è importante per il futuro e per il lavoro che stiamo facendo a livello europeo”.

L’incontro tra Meloni e Trump

All’arrivo di Giorgia Meloni alla Casa Bianca, Trump l’ha definita “una persona eccezionale” e “una dei veri leader del mondo”.

La premier italiana ha invece detto di voler “invitare il presidente” Trump “a compiere una visita ufficiale nel nostro Paese e vorremmo organizzare un incontro con l’Europa“. Secondo la presidente del Consiglio, bisogna “parlare con franchezza e trovarsi a metà strada”.

“Possiamo trovare un terreno di intesa, non sono favorevole al nazionalismo occidentale ma entrambi possiamo uscire più forti, vogliamo rafforzare entrambe le sponde dell’Atlatico”, ha detto.

Sulla questione dei dazi il presidente Usa ha assicurato che l’accordo con l’Ue si farà al 100%, mentre Meloni ha affermato che “l’Italia dovrà aumentare le importazioni energetiche, le imprese italiane investiranno 10 miliardi” e questo dimostra che “le rispettive economie sono interconnesse”.