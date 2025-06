Greta Zanni scomparsa da Formigine vicino Modena, il telefono lasciato a casa e l'ipotesi della lite

Greta Zanni, 33 anni, è scomparsa da circa tre giorni da Formigine, in provincia di Modena. La donna sembra essersi allontanata da casa domenica 1 giugno dopo un litigio con i familiari. Da allora non si hanno più notizie di lei. Sarebbe sparita senza essersi portata dietro neanche il telefono.

La scomparsa di Greta Zanni

A presentare la denuncia di scomparsa di Greta Zanni ai carabinieri sono stati i parenti.

Subito sono iniziate le ricerche della donna sul territorio.

Fonte foto: IPA

Auto dei carabinieri

La 33enne sarebbe sparita senza portare con sé gli effetti personali, in particolare avrebbe lasciato a casa il cellulare.

L’identikit di Greta Zanni

Greta Zanni è alta circa un metro e 60 centimetri, è di corporatura normale, i capelli sono di colore castano, lunghi e ha gli occhi verdi. Questo è l’identikit della donna che è stato diffuso.

Al momento dell’allontanamento indossava una gonna di colore grigio aderente sotto al ginocchio, una maglietta sul beige con maniche a tre quarti e un paio di scarpe tipo ballerine trasparenti.

Chiunque dovesse avvistarla è invitato a segnalarne la presenza alle forze dell’ordine.

Le ricerche di Greta

Per aiutare nelle ricerche della donna è stato diffuso un volantino con alcune informazioni su Greta. Il documento sta girando online e nella provincia di Modena tra gruppi di controllo di vicinato e chat.

Zanni è disoccupata e non si sa dove fosse diretta, se fosse in compagnia di qualcuno e cosa l’abbia spinta a far perdere completamente le proprie tracce.

La scomparsa di Greta Zanni si aggiunge a un’altra sparizione in provincia di Modena, dal 2020 non si hanno più notizie di Alessandro Venturelli, un 22enne scomparso da casa a Sassuolo.