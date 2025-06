Hashish e coltello nascosto negli slip, due denunciati vicino alla stazione durante il blitz a Gallarate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due denunce il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Gallarate nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno. Gli agenti hanno concentrato i loro sforzi nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria, note per essere frequentate da individui coinvolti in attività illecite.

Operazione mirata nel cuore della città

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza passare al setaccio le zone nevralgiche del centro di Gallarate. L’obiettivo era quello di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, concentrando i controlli nei luoghi più sensibili.

Fermato un giovane con hashish e coltello

In via Cattaneo, un giovane dall’atteggiamento sospetto è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno scoperto oltre 30 grammi di hashish, denaro contante in banconote di piccolo taglio e un coltello nascosto negli indumenti intimi. Il 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Un altro fermo nei pressi della stazione

Poco dopo, sempre nei pressi della stazione, un cittadino straniero di 29 anni è stato sorpreso con quasi 10 grammi di hashish. Anche in questo caso, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e il soggetto è stato denunciato all’Autorità Amministrativa per possesso di droga finalizzato all’uso personale. Le operazioni di controllo hanno dimostrato l’efficacia delle misure adottate per contrastare il fenomeno dello spaccio nella città di Gallarate.

