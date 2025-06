Ibiza invasa dai serpenti e panico tra i turisti per la specie "marina" che sa nuotare, i rischi per l'uomo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Panico tra i turisti a Ibiza: l’isola è letteralmente invasa dai serpenti. Si tratta di esemplari di colubro ferro di cavallo, importati a inizio 2000 per errore dalla Penisola Iberica. Grazie all’abbondanza di prede, la popolazione è cresciuta sia in numero, sia in misura: alcuni esemplari superano il metro e 80 centimetri. I serpenti, inoltre, hanno imparato a nuotare.

Ibiza invasa dai serpenti: panico tra i turisti

C’è chi ha deciso di evitare il mare e l’acqua per paura di nuotare e imbattersi in uno degli enormi esemplari, ma c’è anche chi ha addirittura deciso di annullare la propria vacanza: Ibiza deve fare i conti con l’emergenza serpenti.

La nota località turistica è letteralmente invasa da serpenti, alcuni lunghi più di 1,8 metri. Lo sa bene una coppia di turisti che, come riporta il Daily Mirror, mentre si trovava a bordo di un gommone si è “scontrata” con un serpente che nuotava in acqua.

L’invasione ha raggiunto livelli preoccupanti

Si tratta del colubro ferro di cavallo, noto anche col nome scientifico Hemorrhois hippocrepis. In realtà, questo serpente ha raggiunto Ibiza già nel 2000, dove è giunto per errore a causa del trasporto con delle radici di ulivo importate dalla Spagna.

La specie “marina” che sa nuotare

Grazie alle numerose prede, questa specie di serpente si è diffuso a Ibiza: da pochi esemplari si è passati, nel giro di un ventennio, a una vera e propria invasione.

A preoccupare i turisti c’è anche il fatto che il colubro ferro di cavallo avrebbe appreso anche a nuotare. Sebbene di norma questa specie non sia capace di nuotare, ad oggi è possibile avvistare diversi esemplari nuotare in mare.

Inoltre, anche le dimensioni stanno aumentando: se la lunghezza media, di norma, si aggira intorno agli 89 centimetri, questi serpenti a Ibiza possono superare, come anticipato, un metro e 80 centimetri.

Questo grazie all’abbondanza di prede che si affianca alla mancanza di altri predatori.

Quali sono i rischi per l’uomo

Per fortuna, il colubro ferro di cavallo non è pericoloso per l’uomo: non si tratta di una specie velenosa.

Tuttavia, questi serpenti potrebbero causare un’alterazione della fauna tipica di Ibiza.

Tra gli esemplari a rischio, la lucertola muraiola: si tratta di un vero e proprio simbolo dell’isola che, tuttavia, a causa dell’invasione dei serpenti rischia di sparire.

Gli esperti affermano che, a causa del colubro ferro di cavallo, la lucertola potrebbe sparire del tutto dall’isola entro l’anno 2030.