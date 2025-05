In piazza dell'Unità a Bologna aggredisce i passanti con le forbici, ferite tre persone: fermato con il taser

Scene di panico in centro a Bologna dove un uomo ha ferito tre persone con un paio di forbici, scagliandosi anche contro i carabinieri intervenuti per fermarlo. In forte stato di alterazione aggravato dall’uso di droghe, il 28enne, pregiudicato e irregolare sul territorio italiano, ha iniziato ad aggredire i passanti all’improvviso. Per fermarlo i militari dell’Arma hanno dovuto ricorrere al taser.

L’aggressione a colpi di forbici

L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di domenica 4 maggio, in piazza dell’Unità, nel quartiere della Bolognina. Armato di un paio di forbici, a piedi scalzi e torso nudo, il 28enne di nazionalità marocchina ha cercato di ferire chi gli capitasse a tiro senza apparente motivo.

Alcuni dei presenti hanno cercato di fermare l’uomo, tra cui un passante che ha provato ad allontanarlo a colpi di stampella. Per una persona è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento in ospedale, dove si sono recati successivamente e in autonomia altri due feriti.

L’arresto a Bologna

Feriti anche i carabinieri intervenuti sul posto, contro cui il 28enne ha opposto resistenza: per bloccarlo i militari dell’Arma hanno dovuto utilizzare il taser.

Dopo essere stato ammanettato, l’uomo è stato sedato e trasportato al Sant’Orsola, dove è stato ricoverato per abuso di sostanze stupefacenti. Dagli esami tossicologici è emerso che avesse assunto diverse droghe, in particolare cocaina. Il 28enne è piantonato in ospedale in attesa della decisione sul trasferimento in carcere.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si tratta di un cittadino marocchino pregiudicato e già destinatario di un ordine di espulsione emesso a fine 2024. La settimana prima dell’aggressione in piazza era stato denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti a offendere e per lesioni personali.

La polemica sull’uso del taser

La pagina Facebook “Bolognina antifascista” ha pubblicato sul suo profilo il video dell’arresto del 28enne, denunciando come uno dei carabinieri abbia scaricato il taser sull’uomo a terra.

"In Bolognina non vogliamo più vedere né taser né coltelli – si legge nel post dell'associazione -. Un pomeriggio tra piazza dell'Unità e via Matteotti. Nel video, crudo e violento, si vede un carabiniere che scarica ripetutamente un taser su un uomo a terra, trafitto da dardi, coperto di sangue, il corpo che si contrae ad ogni scarica. Per minuti. Una scena che fa male. Una scena che parla della solitudine e del dolore che attraversano le nostre strade. Una scena che racconta il fallimento di un intero modello sociale".