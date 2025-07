Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone tratte in salvo da un incendio scoppiato nei pressi di un’abitazione in contrada Gaudella. L’episodio si è verificato a Castellaneta nel pomeriggio di ieri, quando un violento rogo di sterpaglie, alimentato dal vento e dalle alte temperature, ha raggiunto una casa isolata, mettendo in pericolo la vita di una coppia. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha permesso di scongiurare conseguenze ben più gravi, mentre i Vigili del Fuoco e il Nucleo Carabinieri Forestali hanno domato le fiamme. I militari sono stati poi trasportati in ospedale per accertamenti a causa dell’esposizione ai fumi.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il pomeriggio di ieri è stato segnato da momenti di forte tensione in contrada Gaudella, dove un incendio di sterpaglie ha rapidamente assunto proporzioni preoccupanti. Il vento caldo e le temperature elevate hanno favorito la propagazione delle fiamme, che in breve tempo hanno raggiunto il perimetro di un’abitazione privata. All’interno della casa si trovava una coppia terrorizzata, sorpresa dall’improvviso peggioramento della situazione e costretta a respirare aria resa irrespirabile dal denso fumo.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castellaneta, impegnati nel controllo del territorio anche nelle zone rurali, sono stati tra i primi a giungere sul posto. I militari hanno immediatamente individuato la coppia in difficoltà, rassicurandola e accompagnandola fuori dall’abitazione. L’operazione di salvataggio si è svolta in condizioni estremamente rischiose, con le fiamme che si avvicinavano minacciosamente e il fumo che rendeva difficile la respirazione. Grazie al sangue freddo e al coraggio dimostrato, i Carabinieri sono riusciti a mettere in sicurezza i due residenti, conducendoli in un’area protetta, lontana dal pericolo.

Il contenimento delle fiamme

Nonostante il pericolo, i militari dell’Arma non si sono limitati a mettere in salvo la coppia. Hanno infatti tentato di contenere l’avanzata del incendio, agendo con prontezza per evitare che le fiamme potessero avvolgere completamente la casa e le sue pertinenze. Nel frattempo, sono stati allertati i Vigili del Fuoco e il Nucleo Carabinieri Forestali, che sono intervenuti per domare il rogo. L’azione coordinata delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha permesso di circoscrivere l’area interessata e di limitare i danni materiali.

I danni causati dal rogo

L’incendio ha provocato danni ad alcuni alberi ornamentali presenti nella proprietà, a un palo dell’energia elettrica con relativo cavo e a una piccola legnaia adiacente all’abitazione. Tuttavia, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, è stato evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente, scongiurando così danni più gravi sia alle persone sia alle strutture circostanti.

Le condizioni dei soccorritori

I due Carabinieri che hanno partecipato alle operazioni di soccorso sono stati esposti ai fumi sprigionati dal incendio. Per precauzione, sono stati accompagnati presso l’Ospedale San Pio di Castellaneta per accertamenti medici. Dopo le cure ricevute, i militari sono stati dimessi senza ulteriori complicazioni. Fortunatamente, non si sono registrate altre conseguenze per le persone coinvolte nell’episodio.

Il ruolo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali

Determinante è stato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e del Nucleo Carabinieri Forestali di Castellaneta, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere completamente il incendio e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di bonifica hanno permesso di evitare che il fuoco potesse riprendere vigore, garantendo la tutela delle persone e delle proprietà circostanti.

Un bilancio che poteva essere più grave

L’episodio ha suscitato grande apprensione tra i residenti della zona, ma il bilancio finale è stato meno grave di quanto si temesse inizialmente. La prontezza e il coraggio dimostrati dai Carabinieri hanno evitato che la situazione degenerasse, confermando ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nelle aree rurali più isolate.

Le cause dell’incendio

Le prime ricostruzioni suggeriscono che il incendio sia stato favorito dalle condizioni climatiche avverse, con vento caldo e temperature elevate che hanno reso particolarmente secco il terreno e le sterpaglie. Non si esclude che una scintilla accidentale possa aver dato origine al rogo, che si è poi rapidamente propagato a causa delle condizioni ambientali.

La prevenzione degli incendi nelle aree rurali

L’episodio di contrada Gaudella riporta l’attenzione sulla necessità di adottare misure preventive contro il rischio di incendi nelle zone rurali. La pulizia delle aree verdi, la manutenzione delle sterpaglie e la sensibilizzazione dei cittadini sono strumenti fondamentali per ridurre il rischio di episodi simili, soprattutto durante i mesi più caldi dell’anno.

Il ringraziamento della comunità

La comunità locale ha espresso gratitudine nei confronti dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco per la professionalità e il coraggio dimostrati durante l’emergenza. L’intervento tempestivo ha permesso di salvare due vite e di limitare i danni materiali, evitando una possibile tragedia.

Conclusioni

L’incendio che ha colpito contrada Gaudella rappresenta un monito sull’importanza della prevenzione e della rapidità di intervento in situazioni di emergenza. La collaborazione tra Carabinieri, Vigili del Fuoco e Nucleo Forestale si è rivelata decisiva per la risoluzione positiva dell’episodio. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in vista dell’estate e dell’aumento del rischio di incendi.

IPA