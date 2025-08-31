Incidente sulla SS16 a Vasto vicino Chieti, muore un centauro 29enne e tre persone restano ferite

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un incidente mortale si è verificato sulla SS 16 Adriatica all’altezza di Vasto, poco distante da Chieti. A seguito di un violento scontro tra un’auto e una moto, un motociclista di 29 anni è morto. Tre i feriti accertati: due persone viaggiavano a bordo della macchina coinvolta, mentre un secondo centauro ha perso il controllo della sua moto per evitare i mezzi incidentati.

Incidente sulla SS16 a Vasto (Chieti)

Anche il weekend 30 – 31 agosto 2025 è stato un fine settimana nero: l’ennesimo incidente mortale si è verificato sulle strade italiane. Come comunicato dall’Anas, sulla SS16 Adriatica si è verificato uno scontro tra auto e moto, che ha causato un morto e tre feriti.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, erano circa le 12 del 31 agosto quando al km 516,200, all’altezza di Vasto (in provincia di Chieti), una Fiat Panda si sarebbe scontrata con una Honda Cbr.

Lo scontro è avvenuto sulla SS16 all’altezza di Vasto

Le esatte cause dell’impatto sono al momento ignote.

Scontro auto – modo sulla SS16 Adriatica: morto un centauro, tre feriti

Stando a quanto riportato da alcune testate locali, quali VastoWeb, la vittima sarebbe un centauro di 29 anni di Lentella, K. T.

Il ragazzo viaggiava a bordo della Honda coinvolta nello scontro.

Tra i feriti, i due occupanti dell’utilitaria coinvolta nell’incidente, oltre che un secondo motociclista non direttamente interessato dall’impatto. Il secondo centauro sarebbe infatti scivolato e avrebbe perso il controllo del proprio mezzo a due ruote per evitare l’incidente.

Le indagini e la situazione relativa al traffico

I Carabinieri di Vasto sono al lavoro per far luce sull’esatta dinamica del sinistro e hanno effettuato sul posto i rilievi del caso.

Il tratto della SS16 Adriatica dove si è verificato l’incidente di Vasto è stato chiuso al traffico in via temporanea: lo ha ufficialmente comunicato l’Anas.

È stato necessario deviare il traffico per qualche ora, in quanto le squadre Anas, insieme alle Forze dell’Ordine, sono intervenute per garantire il ripristino della viabilità.