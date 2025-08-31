Incidente sull’autostrada A3 all’altezza di Portici, morti 2 giovani e 5 persone ferite

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un gravissimo incidente si è verificato sull’autostrada A3 Napoli – Salerno, all’altezza del casello di Portici. A seguito di un violento scontro tra due auto, due giovani di 22 e 27 anni sono morti, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Tre dei feriti verserebbero in gravi condizioni. Non è ancora chiara l’esatta dinamica del sinistro, sulla quale le Forze dell’Ordine stanno indagando.

Incidente sull’autostrada A3 a Portici

Nella mattinata del 31 agosto si è verificato un tragico incidente sull’autostrada A3 Napoli – Salerno, all’altezza del casello di Portici.

Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 7 del mattino si sarebbe verificato uno scontro tra due auto. Anche se non sono ancora state chiarite le responsabilità, sembra che la forte velocità dei mezzi possa aver contribuito col verificarsi della tragedia.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Lo scontro tra i due mezzi si è verificato sulla A3 all’altezza del casello di Portici

I testimoni parlano, in dettaglio, di un forte boato che avrebbe accompagnato il tragico schianto, un dettaglio che confermerebbe la violenza dell’impatto.

Due morti e cinque feriti nello scontro

L’incidente avvenuto sull’autostrada A3 ha purtroppo causato la morte di due giovani. Si tratterebbe di due ragazzi di 22 e 27 anni di Torre Annunziata, dei quali non sono state rese note le generalità.

Altre cinque persone sarebbero rimaste ferite.

Tra queste, due ragazzi che viaggiavano in auto con le vittime verserebbero in gravissime condizioni. I quattro giovani stavano tornando insieme a casa in auto.

Una terza persona ferita verserebbe in gravi condizioni.

I feriti sono attualmente assistiti presso gli ospedali Cardarelli e del Mare.

La situazione del traffico autostradale

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, sono giunti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.

Il tratto dell’autostrada A3 nei pressi di Portici è stato temporaneamente chiuso, per essere poi riaperto intorno alle 10.30.

La chiusura del traffico ha ovviamente avuto ripercussioni sul traffico che, poco prima delle 12, appariva ancora congestionato. La regolare viabilità è comunque in fase di ripristino.