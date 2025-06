Incidente sulla via Pontina vicino Aprilia, attraversa e viene travolto da un camion: morto un 40enne

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Incidente sulla Strada Statale 148, la Pontina: in territorio di Aprilia, un uomo di 40 anni avrebbe tentato di attraversare. Tuttavia, l’uomo è stato colpito in pieno da un camion diretto a Roma. Inutile l’intervento dei soccorsi: il 40enne è morto sul colpo. Dopo alcune ore di traffico intenso e code lunghe oltre 5 chilometri, la viabilità è stata ripristinata.

Incidente sulla Pontina: camion investe un uomo

Tragico incidente sulla SS 148, la nota via Pontina: a Campoverde, località in territorio di Aprilia (in provincia di Latina), un uomo è morto investito da un tir.

L’esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara e le Forze dell’Ordine, coadiuvate dall’Anas, stanno attualmente indagando.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 54 di via Pontina

Secondo la ricostruzione della vicenda, erano circa le 12 del 21 giugno quando un 40enne di origini indiane avrebbe cercato di attraversare la strada statale al chilometro 54 direzione Roma.

Non è ancora chiaro se l’uomo fosse a piedi o se, come indicato da diverse fonti locali, stesse percorrendo la statale in bicicletta.

Durante l’attraversamento, tuttavia, un camion diretto nella Capitale avrebbe travolto il 40enne.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente avvenuto sulla Pontina sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, nel tentativo di prestare soccorso all’uomo.

Tuttavia, l’intervento dei medici non ha permesso di salvargli la vita: il 40enne è morto per le ferite riportate.

Sembra che l’uomo sia morto sul colpo e i sanitari non hanno potuto far altri che constatarne il decesso.

L’impatto sul traffico

L’incidente avvenuto sulla via Pontina poco distante da Aprilia ha avuto grandi ripercussioni sul traffico.

Sono state infatti registrate code lunghe anche 5 chilometri, complice anche il weekend e il traffico già intenso indipendentemente dal sinistro.

Parte della carreggiata, subito dopo la tragedia, è stata chiusa al traffico in direzione Roma, con deviazione verso l’uscita Campo Verde Sud.

Tuttavia, l’Anas ha già portato a termine gli interventi per ripristinare la viabilità sul tratto interessato.

La situazione del traffico sembra ormai tornata alla normalità e le code, dopo le ore 15 del pomeriggio, sono state smaltite.