Quattro morti a Frosinone in un tragico incidente frontale tra due auto, mezzi disintegrati sulla Casilina

Altra scia di sangue sulle strade italiane. Nella notte si è verificato un tragico incidente alle porte di Frosinone, sulla regionale Casilina. Bilancio drammatico: quattro uomini sono morti nel frontale violentissimo. Coinvolte due auto che si sono disintegrate, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Le vittime, tutte residenti tra Frosinone e Torrice, sono decedute sul colpo.

Incidente a Frosinone sulla Casilina, quattro morti: impatto frontale devastante

Il frontale è avvenuto in piena notte, intorno alle 2, tra venerdì 20 e sabato 21 giugno. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i soccorsi che, però, non hanno avuto altro da fare che constatare i decessi.

Come riferisce Frosinone Today, due vittime avevano meno di trent’anni, mentre gli altri due morti registrati avevano circa cinquant’anni.

Lo schianto è stato violento a tal punto da disintegrare entrambe le vetture, ridotte a un ammasso di lamiere.

Le indagini e le possibili cause dello schianto

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha provveduto a chiudere il tratto stradale in cui si è verificato il terribile frontale per alcune ore.

Le indagini sono in corso per ricostruire la precisa dinamica dello scontro tra le due auto. Non si esclude che a causare la tragedia sia stata l’alta velocità di uno o di entrambi i mezzi.

Il dramma potrebbe anche essere stato innescato da una manovra azzardata.

Poche ore prima l’incidente a Scanzorosciate

Poche ore prima del drammatico frontale avvenuto a Frosinone, si è verificata un’altra tragedia stradale. In provincia di Bergamo, a Scanzorosciate, è morta una 78enne.

La donna era a bordo di una Volkswagen Golf con altre persone quando ha impattato un bus di linea dell’Atb.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, al vaglio degli agenti della polizia stradale di Treviglio, l’incidente avrebbe avuto origine da una mancata precedenza da parte dell’auto.

L’urto è stato violento e tale da far ribaltare il mezzo su cui viaggiava la 78enne. La vettura si è poggiata su un fianco.

Oltre all’anziana deceduta, sulla vettura c’erano anche un’altra donna di 74 anni e due uomini di 80 e 78 anni, feriti in modo lieve. Illesi, invece, i passeggeri del bus.