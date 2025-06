Davide Santia morto nell'incidente a Malcesine, il calciatore era nell'auto infilzata dal guardrail

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Davide Santia, 19enne calciatore della Malcesine, formazione di Prima Categoria, è morto in un incidente stradale. L’auto che guidava si è schiantata contro un guardrail che è entrato nell’abitacolo uccidendo il ragazzo. Il giovane era appena stato confermato dalla sua squadra, con un annuncio sui social. Annullati gli eventi nel comune di Malcesine.

L’incidente fatale

Nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2025 un ragazzo è morto in un incidente stradale sulla Gardesana Orientale, in località Navene, nel comune di Malcesine in provincia di Verona.

La vittima si chiamava Davide Santia, avrebbe compiuto 19 anni ad agosto ed era alla guida del mezzo. Il ragazzo militava nella squadra di calcio locale, il Malcesine Calcio, che gioca in Prima Categoria, il quarto livello dilettantistico del calcio in Italia.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, nel sinistro non sarebbero coinvolte altre automobili. Santia guidava l’auto, su cui viaggiavano altri tre giovani, rimasti del tutto illesi nello schianto.

Stando a quanto riportato dalle ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Caprino Veronese, l’auto avrebbe sbandato da sola, finendo quindi a grande velocità contro il guardrail della strada Gardesana Orientale.

I sanitari del Suem 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane e accompagnare i tre passeggeri dell’auto in ospedale per accertamenti sul loro stato di salute.

Due giorni fa la conferma al Malcesine

Davide Santia era stato appena confermato per il prossimo anno come parte della prima squadra del Malcesine Calcio, come testimonia anche un post dello stesso club su Facebook, che riporta la foto in divisa da partita del ragazzo.

Il Comune di Malcesine ha annunciato che, per rispetto al lutto della famiglia di Santia e per mostrare il cordoglio della comunità, verrà cancellato il concerto in programma per mercoledì 18 giugno presso i giardini comunali P.M. Casella.