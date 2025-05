Infarto per Robert Fripp all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, chitarrista di Heroes operato d'urgenza

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il chitarrista britannico Robert Fripp, noto per la sua lunga carriera nei King Crimson e per le collaborazioni con artisti come David Bowie e Brian Eno, ha avuto un infarto mentre si trovava in Italia. Il malore è avvenuto poco dopo il suo arrivo all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo. Ricoverato d’urgenza, Fripp è stato sottoposto a due interventi chirurgici al cuore.

Malore in Italia per Robert Fripp

Lo scorso sabato 26 aprile Robert Fripp, storico chitarrista dei King Crimson e collaboratore di David Bowie, ha avuto un infarto mentre si trovava in Italia.

Il musicista britannico era atterrato all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo per partecipare a un evento musicale previsto per il 2 maggio a Castione della Presolana, in provincia della città orobica.

Robert Fripp con la moglie Toyah Wilcox nel video con il quale il chitarrista ha condiviso l'esperienza dell'infarto avuto in Italia

Già da alcuni giorni accusava sintomi che attribuiva a un semplice reflusso gastroesofageo, ma le sue condizioni sono peggiorate durante il viaggio. Fripp è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, uno dei principali centri cardiologici italiani, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici per l’inserimento di stent coronarici.

Il racconto del chitarrista

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Fripp, in un video pubblicato insieme alla moglie Toyah Wilcox su YouTube: “Pensavo fosse reflusso acido, un problema già avuto nel 2019 – ha spiegato – Ma quel sabato mattina mi sentivo peggio del solito”.

“Sono stato ricoverato d’urgenza e i medici mi hanno detto che avevo avuto un infarto – ha poi aggiunto il chitarrista – mi aspettavo una semplice prescrizione, invece mi sono ritrovato in sala operatoria”. Il musicista ha affrontato due interventi: il primo, durato cinque ore, e un secondo per l’inserimento di uno stent. Fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate e ha potuto partecipare a un evento musicale già pochi giorni dopo le dimissioni.

Fripp ha anche raccontato con ironia alcuni momenti dell’ospedalizzazione, come la rasatura “intima” prima dell’operazione e le difficoltà linguistiche incontrate, ma ha concluso il suo racconto ringraziando “i medici e a tutti coloro che mi hanno assistito. Ora dovrò seguire una terapia farmacologica a vita”.

La carriera di Robert Fripp

Robert Fripp è considerato uno dei chitarristi più influenti della musica contemporanea. Membro fondatore dei King Crimson nel 1969, è un musicista che ha ridefinito i confini del rock progressivo e ha messo mani in alcuni dei più grandi successi internazionali dello scorso secolo.

Celebre anche per le sue collaborazioni con artisti del calibro di David Bowie — sua la chitarra in “Heroes” — Brian Eno, Peter Gabriel e David Sylvian, Fripp ha sempre sperimentato linguaggi sonori innovativi.

Il suo contributo spazia dalla musica d’avanguardia all’elettronica, passando per colonne sonore e progetti solisti. Negli ultimi anni, ha conquistato una nuova popolarità grazie ai video realizzati con la moglie Toyah Wilcox, unendo ironia e virtuosismo tecnico nei contenuti che pubblicano regolarmente sui social.