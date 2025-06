La maestra su OnlyFans Elena Maraga denuncia papà dell'ex alunno: "Pagato per vedermi e ha mostrato le foto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Licenziata perché ha un profilo su OnlyFans. Ora la maestra Elena Maraga passa al contrattacco e denuncia il papà del suo ex alunno che aveva diffuso le sue foto, facendo scoppiare il caso. L’uomo avrebbe scaricato le immagini dalla piattaforma di contenuti per adulti per poi condividerle in una chat di genitori. La ex maestra ha denunciato altre tre persone per commenti offensivi sui social.

Elena Maraga denuncia papà che aveva diffuso le sue foto

Dopo il licenziamento dalla scuola materna del Trevigiano dove lavorava, Elena Maraga passa alle vie legali.

Come riporta il Gazzettino, l’ex maestra ha deciso di denunciare quattro persone, a partire dal papà di un suo ex alunno, l’uomo che per primo aveva scoperto l’attività parallela della donna su Onlyfans, facendo scoppiare il caso.

Fonte foto: Instagram Elena Maraga Elena Maraga

L’uomo, dopo aver trovato il profilo della donna, avrebbe scaricato le sue foto per diffonderle nella chat del gruppo di calcetto.

“La querela in Procura ha diversi capi di imputazione, non è però una querela a una persona specifica”, ha precisato al Corriere della Sera l’avvocato Marco De Boni, legale di Maraga.

“Ad identificare il o la responsabile dei capi di imputazione riportati sarà la Procura stessa”.

Tra i reati contestati nella querela ci sarebbe la diffamazione.

Altri tre denunciati per insulti sui social

Non si tratterebbe dell’unica querela presentata da Elena Maraga. L’ex maestra avrebbe denunciato anche altre tre persone.

Si tratta di tre individui che avrebbero rivolto alla donna insulti e commenti offensivi sui social commentando le notizie sulla vicenda.

Maestra licenziata perché su OnlyFans

Parallelamente l’ex maestra sta combattendo un’altra battaglia legale contro l’asilo che l‘ha licenziata.

Quando si era diffusa la notizia, la scuola l’aveva sospesa ritendo il suo comportamento lontano dalle idee etiche dell’istituto, di matrice cattolica, fino al licenziamento per giusta causa.

Elena Maraga ha fatto ricorso contro il licenziamento, chiedendo un indennizzo.

In ogni caso, l’ex maestra ha detto di recente che non tornerà all’insegnamento.

Lo sfogo sui social

Nei giorni scorsi Elena Maraga ha rivendicato le scelte fatte con un video sui social in cui si è scagliata contro i genitori che hanno diffuso le sue foto.

“Anche loro hanno pagato per vedermi e tutto questo è davvero imbarazzante”, ha detto.

“Oltre ad avermi comunque fatta passare per una meretrice, chi è l’immorale? Al di là del fatto che la morale è abbastanza astratta e non c’è nulla di codificabile, chi è l’immorale?”.

“Sono io – ha aggiunto – come maestra, che nel mio tempo libero faccio con il mio corpo ciò che mi pare? Oppure sono loro che sbirciano, comprano, guardano e poi con la stessa mano condannano me”.