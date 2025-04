Wanda Nara su OnlyFans dopo che il Tribunale gli ha chiuso i social per la causa con Icardi: sito in tilt

Il fenomeno Wanda Nara sbanca OnlyFans. La soubrette ha annunciato l’approdo sulla piattaforma di contenuti erotici a pagamento come ripicca contro una sentenza del tribunale argentino, che le ha imposto la sospensione di tutti i suoi profili social per 30 giorni, per aver ostacolato il ricongiungimento dell’ex Mauro Icardi con le figlie minorenni dei due.

La sentenza in favore di Mauro Icardi

Il giudice ha ordinato l’oscuramento per un mese degli account TikTok, Instagram e Facebook di Wanda Nara, dopo che la showgirl non si è presentata con le figlie all’incontro organizzato con il padre dalla procura, avvisando soltanto mezz’ora prima dell’orario dell’appuntamento.

Una violazione dei diritti delle due minori, secondo quanto stabilito dal provvedimento cautelare, che ha imposto alle società Meta Platforms Inc. e TikTok Argentina SA di applicare la sentenza. Il tribunale, inoltre, ha rinviato il caso alla Corte penale, che dovrà valutare se avviare un’ulteriore indagine.

Fonte foto: ANSA

La showgirl argentina, Wanda Nara

Wanda Nara su OnlyFans

Di tutta risposta la 38enne ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans, che è stato preso d’assalto. “Io non cado mai, prendo la rincorsa. Se non sarà qui a partire da oggi ci vediamo su Onlyfans!”, ha annunciato la showgirl argentina in una storia su Instagram.

“Ciao… non sono Wanda, qui sono la BADBITCH e basta! Approfittane, perché se mi chiudono Instagram, mi farò vedere più attiva che mai”, ha scritto la soubrette nella descrizione del suo profilo.

L’assalto al profilo

Secondo quanto riferito dai media argentini, l’account della showgirl avrebbe sbancato in poche ore la piattaforma di contenuti per adulti dopo che “la pagina è andata in crash“.

“Non so se chiuderanno i miei account o no – ha poi spiegato in un video – Il mio avvocato ci sta lavorando, ma sarebbe incredibilmente ingiusto perché sono una delle mie principali fonti di reddito. È davvero ingiusto, ho già firmato molti contratti. Fortunatamente, ci sono molte aziende, molte, molte che mi supportano e lavorano con me, e abbiamo contratti per tutto l’anno”. Forse ti può interessare Mauro Icardi contro Wanda Nara, il calciatore avrebbe bloccato le carte di credito per "vendicare" il divorzio Mauro Icardi avrebbe bloccato le carte di credito a Wanda Nara per protestare contro la sua decisione di chiedere la separazione: il retroscena

Negli ultimi mesi Wanda Nara è tornata più che mai al centro dei riflettori della stampa scandalistica per la battaglia legale con l’ex Mauro Icardi, dopo la separazione.

Particolare clamore ha suscitato la lite davanti alle figlie scoppiata tra i due a metà marzo, che ha reso necessario l’intervento della polizia.