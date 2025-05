La maledizione del Bayesian, sub 39enne olandese morto durante il recupero: lavorava per la società Hebo

Nuova tragedia per il Bayesian: un sub è morto mentre partecipava alle operazioni di recupero del veliero a Porticello, nelle acque del Palermitano. Secondo le prime ipotesi si sarebbe trattato di un incidente dovuto a un malore. Si tratta di Robcornelis Maria Huijben Uibenun. Olandese, aveva 39 anni.

Tragedia a Porticello, morto un sub

Un sub è morto a Porticello, nel mare di Palermo, durante le operazioni di recupero del relitto del Bayesian. Lo rende noto Adnkronos. L’uomo è deceduto nel pomeriggio di venerdì 9 maggio mentre si trovava a 50 metri di profondità.

Altre informazioni sono ancora in divenire. Dalle prime informazioni emerge che si tratterebbe di un professionista di nazionalità polacca di 39 anni, dipendente della Hebo, la società incaricata per il recupero e il sollevamento del veliero inabissatosi il 19 agosto 2024.

Fonte foto: ANSA A Porticello un sub di 39 anni è morto durante le operazioni di recupero del Bayesian. Olandese, si chiamava Robcornelis Maria Huijben Uibenun e lavorava per la ditta Hebo

Secondo le agenzie, Robcornelis Maria Huijben Uibenun potrebbe essere stato colto da un malore: da una prima ispezione risulterebbe che sul corpo non sarebbero presenti lesioni né ustioni.

Prima di morire il sub stava lavorando alle fasi preparatorie del recupero del veliero.

Pm sulla piattaforma galleggiante

Il pm Raffaele Cammarano della Procura di Termini Imerese, che coordina l’inchiesta sul naufragio del Bayesian, è stato accompagnato dalla Guardia costiera sulla piattaforma galleggiante che si trova sulla zona del naufragio.

Chi era Robcornelis Maria Huijben Uibenun

Come riferito, il sub morto tragicamente durante le fasi preparatorie del recupero del Bayesian a Porticello (Palermo) si chiamava Robcornelis Maria Huijben Uibenun e aveva 39 anni. Olandese, era un dipendente della ditta Hebo, la stessa incaricata per il sollevamento del relitto del veliero.

Per il momento l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni né sul sito ufficiale né sulle pagine social – Linkedin e Instagram – a essa correlate. Non è dato sapere se il sub 39enne abbia chiesto aiuto prima di spegnersi in fondo alle acque.

Il naufragio del Bayesian

La tragedia si consumò il 19 agosto 2024. Il Bayesian era un veliero di lusso ormeggiato al largo della costa siciliana. L’imbarcazione era di proprietà dell’imprenditore britannico Mike Lynch. Durante la notte un violento nubifragio lo travolse, facendo oscillare l’albero maestro di 72 metri – il secondo più alto al mondo – e l’inabissamento arrivò in appena 16 minuti.

Mentre si consumava il disastro a bordo c’erano 22 persone. Sette di esse morirono, compreso un membro dell’equipaggio. Il Procuratore di Termini Imerese e il Marine Accident Investigation Branch aprirono un’inchiesta dal momento che il veliero era affondato in acque italiane ma proveniva dal Regno Unito. Le operazioni di recupero sono iniziate nel maggio 2025.