La Russa contro Gattuso in Nazionale, il ct azzurro risponde e spegne le polemiche: "Gli farò cambiare idea"

Rino Gattuso è il nuovo ct della nazionale azzurra, ma per il presidente del Senato Ignazio La Russa non rappresenta un simbolo del calcio italiano. L’esponente di Fratelli d’Italia lo ha detto a Radio Rai, Gr Parlamento, dopo la nomina. Alle dichiarazioni del politico, è seguita la replica dell’ex calciatore: “Lo farò ricredere”.

La replica di Gattuso a La Russa

“Con La Russa non voglio fare alcuna polemica. Spero solo di fargli cambiare idea, di portare l’Italia al Mondiale per fargliela cambiare“, sono state le parole del nuovo ct azzurro Rino Gattuso, in replica al commento del presidente del Senato.

Alla domanda sulla possibile “delusione per la finale Champions da parte sua?”. Gattuso ha risposto di averla vissuta anche lui nel 2005.

Fonte foto: ANSA

Gennaro Gattuso

“Col Liverpool, e assicuro che non ho dormito per diverso tempo”, ha detto l’ex calciatore.

Le parole di La Russa su Gattuso

Al Gr parlamento Ignazio La Russa aveva detto che un simbolo del calcio italiano “semmai lo è Buffon, e lo sono Totti e Del Piero. Il nostro non è il calcio dei Ringhio ma dei Rivera, Baggio, Del Piero, Zenga. Ecco, perché non Zenga?”.

La seconda carica dello Stato aveva anche fatto sapere di aver espresso le sue perplessità su Rino Gattuso al presidente della Figc Gabriele Gravina. In ogni caso, ha poi fatto gli auguri a Ringhio sottolineando che non si può “piangere sul latte versato”.

La posizione di Salvini

Quando allenava il Milan, Rino Gattuso è incappato anche sui commenti critici di un altro esponente politico, grande tifoso rossonero: Matteo Salvini.

Il leader della Lega lo accusò di cambi tardivi contro la Lazio, e quella volta Ringhio rimandò le accuse al mittente: “Con tutti i problemi che ha l’Italia, lui pensa al Milan… Pensi alla politica, semmai. Da italiano potrei dire tante cose su Salvini”.

Pochi giorni fa, invece, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha commentato la nomina di Gattuso a ct della nazionale spiegando che “da milanista lo adoro“.

Perciò sull’allenatore azzurro il governo sembra spaccarsi, se Ringhio non convince La Russa, a sostenerlo c’è Salvini,