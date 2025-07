Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto in una gioielleria del centro di Lugo: un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e denunciato dalla Polizia dopo essersi impossessato di un bracciale d’oro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la Polizia di Stato è intervenuta su segnalazione della Centrale Operativa della Questura di Ravenna, riuscendo a recuperare il prezioso oggetto e a notificare al responsabile un foglio di via con divieto di ritorno per quattro anni.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di Lugo è scattato dopo una chiamata d’emergenza che segnalava un furto presso una gioielleria del centro cittadino. I poliziotti sono giunti rapidamente sul posto per raccogliere la testimonianza dei titolari e avviare le prime indagini.

La dinamica del furto

Stando alle informazioni raccolte dagli agenti, il responsabile del furto si è presentato nel negozio fingendosi un normale cliente interessato all’acquisto di alcuni bracciali in oro. Dopo aver chiesto di visionare alcuni preziosi, ha approfittato di un attimo di distrazione della titolare per sottrarre uno dei bracciali, nascondendolo velocemente in tasca. Con una scusa, si è poi allontanato dal negozio e si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Gli operatori della Polizia hanno immediatamente acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria, che hanno permesso di ricostruire con precisione l’accaduto e di ottenere una descrizione dettagliata dell’autore del furto. Le ricerche si sono concentrate nei pressi della stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno individuato un uomo corrispondente alle caratteristiche fornite.

Il sospettato, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato fermato e identificato. Messo di fronte alle prove raccolte, ha ammesso di aver sottratto il bracciale e di averlo già venduto presso un compro oro della zona.

Il recupero del bracciale e le conseguenze per il responsabile

Gli agenti hanno quindi accompagnato l’uomo presso gli uffici di polizia per l’espletamento delle formalità di rito. Successivamente, si sono recati nell’esercizio commerciale indicato dal responsabile, dove hanno recuperato e posto sotto sequestro il bracciale d’oro, riconosciuto come provento del reato.

La Divisione Anticrimine ha poi valutato la posizione dell’uomo, tenendo conto dei suoi precedenti specifici e della sua pericolosità sociale. Il Questore di Ravenna ha quindi emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Lugo per quattro anni.

Il provvedimento del Questore e la tutela della sicurezza pubblica

Il provvedimento adottato dal Questore rappresenta una misura di prevenzione volta a tutelare la sicurezza dei cittadini e degli esercenti commerciali di Lugo. L’uomo, residente in un’altra provincia, non potrà fare ritorno nel territorio comunale per il periodo stabilito, pena ulteriori conseguenze di natura penale.

IPA