Minorenni spacciano droga al parco Ginkgo a Padova e si nascondono tra la vegetazione, interviene la polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nel quartiere Arcella di Padova, tre spacciatori sono stati fermati durante un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio del 23 aprile, è stato organizzato per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel parco Ginkgo, a seguito di segnalazioni dei residenti preoccupati per la sicurezza dell’area.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata dopo che gli agenti hanno notato un giovane intento a maneggiare del cellophane. Durante la perquisizione, sono state trovate 10 dosi di hashish nascoste sulla sua persona. Il giovane, un 20enne cittadino tunisino irregolare, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato presso gli uffici della Questura.

Coinvolgimento di minorenni

Nel corso del controllo, altri due giovani, entrambi minorenni e di origine italiana, sono stati individuati mentre tentavano di nascondersi tra la vegetazione. Uno di loro aveva con sé due dosi di cocaina e due banconote da 20 euro, mentre l’altro aveva nascosto hashish nei pantaloni. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e affidati ai genitori.

Conseguenze e misure future

Il 20enne arrestato, già noto alle forze dell’ordine per un precedente arresto a Roma, è stato condotto al CPR di Gradisca d’Isonzo per il suo definitivo allontanamento dall’Italia. L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto della Polizia di Stato, volto a garantire la sicurezza nei parchi pubblici e a contrastare il fenomeno dello spaccio in aree frequentate dai cittadini. Per ulteriori dettagli, visita Padova.

Fonte foto: IPA