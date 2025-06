Morto David Hekili Kenui Bell, attore del live action Lilo & Stitch targato Disney: l'annuncio della sorella

È morto David Hekili Kenui Bell, attore hawaiano recentemente salito agli onori della cronaca per il suo debutto nel remake live action di Lilo & Stitch targato Disney. La notizia è stata resa pubblica dalla sorella con un commosso post su Facebook. David Hekili Kenui Bell si è spento a 46 anni per cause che non sono ancora state rese note.

Morto “Big Hawaiian Dude” di Lilo & Stitch

Nel suo post Jalene Kanani Bell, sorella dell’attore scomparso, ha ricordato il fratello con un lungo e commosso messaggio.

In Lilo & Stitch, Bell interpretava il personaggio del Big Hawaiian Dude, un nativo hawaiano protagonista di una scena comica nel film, in cui lascia cadere ripetutamente la granita per lo stupore davanti all’apertura di un portale alieno.

Un ruolo breve ma simbolico, che aveva entusiasmato l’attore e la sua famiglia, che solo due settimane fa avevano assistito insieme alla première del film a Kapolei.

“Ha prenotato i posti migliori per tutta la famiglia. Era un evento speciale per lui”, ha ricordato la sorella.

La carriera di David Hekili Kenui Bell

Oltre al recente debutto nel film Disney, Bell aveva alle spalle alcune apparizioni televisive nelle serie Hawaii Five-0 (2014) e Magnum P.I. (2018-2019), oltre a un passato da assistente sovrintendente all’aeroporto internazionale di Kona.

Nel suo cv, oltre ai ruoli da attore, anche quello di doppiatore e di appassionato di arti visive. Chi lo conosceva lo descrive come un “gigante gentile”, qualità sottolineate anche dalla sua portavoce, Lashauna Downie, che ha appreso della sua morte tramite i social: “Era uno dei miei migliori talenti e incarnava il vero spirito dell’‘aloha’.”

Bell stava anche lavorando a un nuovo progetto cinematografico, The Wrecking Crew, una commedia d’azione con Dave Bautista e Jason Momoa, ambientata proprio alle Hawaii.

Il messaggio di addio della sorella

“È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e affascinante fratellino David H. K. Bell trascorrerà la giornata in compagnia del nostro Padre Celeste”, ha scritto la sorella sui social.

“Ho incontrato il mio fratellino a 18 anni, il giorno del mio diploma di scuola superiore; è stata la sorpresa più incredibile che chiedevo da anni, che nostra madre ci ha fatto, e quel dono è durato una vita”, ha aggiunto.

“Anche se non sono cresciuta con un padre, David mi ha dato tutto l’amore incondizionato che potessi desiderare e credo che tutta la sua famiglia e i suoi amici abbiano ricevuto lo stesso da lui, ha scritto la donna.