Morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter prima dell'era Moratti e imprenditore: aveva 84 anni

È morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter (dal 1984 al 1995) e imprenditore milanese. Aveva 84 anni ed è mancato proprio nel giorno in cui la squadra nerazzurra è impegnata a Monaco nella finale di Champions League contro il Psg. Proprio per questo la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con il lutto al braccio. Pellegrini lascia la moglie Ivana e la figlia Valentina. I funerali si terranno mercoledì 4 giugno in Sant’Ambrogio alla ore 15.

Chi era Ernesto Pellegrini

Nato a Milano il 14 dicembre del 1940, Ernesto Pellegrini era impegnato nel settore della ristorazione.

L’imprenditore poi decide di acquistare l’Inter nel 1984, diventando presidente nerazzurro dopo Ivanoe Fraizzoli. Nel 1990 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Ernesto Pellegrini insieme a Silvio Berlusconi nel 1985

Pellegrini è stato anche fondatore, presidente e ad di Pellegrini Spa (di cui la figlia Valentina è l’attuale vicepresidente), società di servizi nella ristorazione collettiva e commerciale, welfare aziendale, distribuzione automatica, pulizia e sanificazione ambientale, vendita di carni fresche e di derrate alimentari.

Il presidente dello scudetto dei record

La sua presidenza è stata caratterizzata dall’acquisto dei tedeschi Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Jurgen Klinsmann e Andy Brehme.

Ma soprattutto Ernesto Pellegrini è stato il presidente dello scudetto dei record, quello della stagione 1988-1989 con l’Inter allenata da Giovanni Trapattoni: quell’anno, quando le vittorie valevano ancora due punti, i nerazzurri chiusero il campionato a 58 punti.

Con Pellegrini presidente l’Inter ha vinto anche la Supercoppa italiana nel 1989, la Coppa Uefa nel 1991 (portando nella Milano nerazzurra un trofeo europeo che mancava da 26 anni, dopo aver battuto in finale la Roma) e poi un’altra Coppa Uefa del 1994 (dopo aver avuto la meglio sul Salisburgo).

La cessione a Massimo Moratti

Nel febbraio 1995 poi Ernesto Pellegrini cede le quote dell’Inter a Massimo Moratti.

Moratti, che ha da poco festeggiato 80 anni, è stato a sua volta presidente dell’Inter in due periodi diversi, dal 18 febbraio 1995 al 19 gennaio 2004 e dal 6 novembre 2006 al 15 novembre 2013.

Moratti è stato anche presidente onorario dell’Inter fino al 23 ottobre 2014 e come presidente ha vinto sedici trofei: cinque scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Uefa e un Mondiale per club.

Il messaggio dell’Inter e di Aldo Serena

L’Inter ha subito rivolto un pensiero al suo ex patron. “Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari”, si legge in una nota diffusa sui social.

Sempre sui social è subito arrivato anche il pensiero di Aldo Serena. L’ex attaccante è stato un protagonista dell’Inter targata Pellegrini, con cui ha vinto lo scudetto dei record e la Supercoppa italiana.

“Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter, Ernesto te ne sei voluto andare. Gli hai voluto tanto bene“, ha scritto Serena, postando una foto di quell’Inter che festeggia la Supercoppa in cui si vedono, tra gli altri, anche Walter Zenga e Beppe Bergomi.