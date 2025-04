Atalanta - Lecce rinviata per la morte del fisioterapista Fiorita, era in ritiro con i salentini: "Sconvolti"

Rinviata la partita di Serie A tra Atalanta e Lecce. Il match, in programma venerdì 25 aprile alle ore 20.45, non si disputerà e sarà recuperato più avanti. Il rinvio è stato deciso dopo l’improvvisa morte del fisioterapista del club pugliese, Graziano Fiorita, deceduto a 47 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Coccaglio, nel Bresciano, dove la squadra era in ritiro in vista della partita contro i nerazzurri.

Morto improvvisamente Graziano Fiorita, Atalanta-Lecce rinviata

Il fisioterapista lascia la moglie Azzurra e quattro figli. A riferire la tragica notizia attraverso un comunicato è stata la società U.S. Lecce che scrive di essere “profondamente sconvolta” nel comunicare “che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita”.

“Il fisioterapista – prosegue la nota -, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata”.

Fonte foto: ANSA Il presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani

“In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra e ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”, conclude l’U.S. Lecce.

Mondo del calcio in lutto

In queste ore in tantissimi sportivi e non sui social stanno commemorando Fiorita con messaggi di cordoglio e di condoglianze. Anche il club Atalanta si è unito al lutto.

“Il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l’amministratore delegato Luca Percassi e tutta l’Atalanta BC – si legge sul sito della società bergamasca – partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l’U.S. Lecce per la repentina ed improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita”.

“L’Atalanta rivolge ai familiari e alla società giallorossa le più sentite e sincere condoglianze”, conclude la dirigenza nerazzurra.

Cause della morte, ipotesi infarto

Il cadavere di Fiorita è stato trovato lungo la mattinata di giovedì 24 aprile nell’albergo di Coccaglio in cui il Lecce si trovava in ritiro. Secondo le prime ipotesi, il fisioterapista sarebbe stato colpito da un infarto e sarebbe morto nel sonno.

La Lega Serie A, nelle prossime ore, farà sapere quando sarà recuperata la partita.