Morto Giancarlo Santalmassi primo direttore di Radio24 e storico volto del Tg2

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno è morto, presso la clinica Quisisana di Roma, il giornalista Giancarlo Santalmassi, storico volto del Tg2 e direttore di Radio 24. Aveva 83 anni ed era malato da tempo.

Santalmassi è stato uno dei giornalisti più importanti dei primi anni del secondo canale della Rai. Ha condotto, per primo, il telegiornale della rete, oltre a varie trasmissioni di approfondimento giornalistico.

Il suo contributo più importante alla storia del giornalismo italiano lo ha dato però in radio, prima come direttore di Radio Rai e poi di Radio24, fondando alcune trasmissioni storiche.

La carriera dalla Rai a Radio24

Giancarlo Santalmassi è entrato in Rai nel 1961, lavorando per il Tg2 e provando per primo a dare un’impronta più americana alla conduzione del telegiornale. Il 16 marzo 1978 fu il primo a dare l’annuncio in televisione del rapimento di Aldo Moro.

Proseguì la sua carriera a Rai 2 fino alla fine degli anni ’90, quando venne nominato prima direttore dei GR Rai e poi, nel 1998, dell’intera Radio Rai. Nel 1999 però, passò a Radio24.

Qui fonda il talk show politico Viva Voce, e continua, con una pausa di due anni tra il 2003 e il 2005, a dirigere Radio24 fino al 2008.

