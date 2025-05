Muore accoltellato fuori dalla discoteca Baita al Lago a Castelfranco Veneto a 20 anni, grave un altro giovane

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A Castelfranco Veneto un ragazzo di 20 anni è morto accoltellato all’esterno della discoteca Baita al Lago. C’è un altro ferito, un 22enne che è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’omicidio è avvenuto intorno alle 4 di notte dopo una lite tra una decina di giovani: due di essi sono stati fermati dai carabinieri.

Rissa all’esterno di una discoteca: muore un 20enne

È stata una notte tragica quella tra sabato 3 e domenica 4 maggio. A Castelfranco Veneto un giovane di 20 anni, Lorenzo Cristea, è morto dopo essere stato accoltellato in strada mentre un altro ragazzo, A.B, 22enne di Zero Branco, risulta ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita.

I due sono stati coinvolti in una rissa insieme a una decina di giovani all’esterno della discoteca Baita al Lago scoppiata intorno alle 4.

Accoltellato a Castelfranco Veneto: cos’è successo

Sono dovuti intervenire i carabinieri all’esterno di una discoteca nel Trevigiano dov’è scoppiata una violenta rissa tra coetanei. Quando però sono arrivati, i militari non hanno trovato nessuno. Solo in seguito hanno fermato due ragazzi e li hanno portati in caserma per chiarire il loro coinvolgimento nella vicenda

Secondo le prime ricostruzioni, tutti i giovani si trovavano nel locale: la violenza all’esterno sarebbe dunque nata per alcuni dissapori nati all’interno e poi degenerati in strada.

Da chiarire la dinamica dell’aggressione e i motivi che hanno scatenato la lite in via Pagnana cui hanno partecipato un ampio un numero di giovani, numero tra l’altro ancora in fase di identificazione, e due gruppi diversi. A fronteggiarsi, circa un paio d’ore dopo la chiusura del locale, sarebbero stati due fazioni di italo-romeni e nordafricani.

Chi era la vittima, come stanno i feriti

La vittima, 20enne, di nome Lorenzo Cristea, era residente a Trebaseleghe, in provincia di Padova, ed era di origine romena. Ferito, come detto, anche un altro ragazzo, trevigiano. Secondo quando trapelato, il 22enne sarebbe stato raggiunto da tre coltellate al torace e una all’addome, sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e trasferito in rianimazione in prognosi riservata.

Ci sono altri due feriti, anch’essi 20enni: uno ha riportato un taglio a una gamba ed è stato portato all’ospedale di Montebelluna, un altro invece è già stato dimesso dopo aver riportato una lieve ferita alla spalla.

Dopo la rissa in discoteca a Castelfranco Veneto, scoppiata a quanto pare per futili motivi, i due gruppi si sarebbero dati appuntamento ore dopo e avrebbero messo in atto una sorta di regolamento dei conti che è costata la vita a un ragazzo di 20 anni. A chiamare i soccorsi sono stati i membri del personale della discoteca mentre i feriti avrebbero raggiunto autonomamente i rispettivi ospedali, dopo l’aggressione.