Nuova emissione di Btp Italia dal 27 maggio, cosa prevede tra durata, premio fedeltà e tassi minimi garantiti

Nuova emissione di Btp Italia, dal 27 al 30 maggio, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione italiana dedicato ai piccoli risparmiatori. In una nota il ministero dell’Economia chiarisce che avrà una durata di 7 anni e un premio finale extra pari all’1% per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, il 4 giugno 2032.

Quando sarà collocato il titolo sul mercato

Il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi. La prima fase, che si svolgerà da martedì 27 a giovedì 29 maggio, salvo chiusura anticipata, sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini.

La seconda fase, nella mattinata del 30 maggio, sarà riservata solo agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti saranno comunicati lunedì 26 maggio.

Fonte foto: ANSA

Ministero Economia e Finanze

Il tasso reale minimo annuo garantito viene comunicato dal Tesoro ogni volta prima dell’apertura del periodo di collocamento e dipende dalle condizioni di mercato del periodo.

Come sottoscrivere i Btp Italia

I risparmiatori potranno sottoscrivere il BTp Italia attraverso il proprio home banking o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

La tassazione per questo titolo è agevolata al 12,5% ed è esente dalle imposte di successione, e, come previsto dalla legge di bilancio 2024, concorre all’esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti in titoli di Stato.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, attraverso tre banche dealers: Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm.

Cosa sono i Btp Italia

I Btp Italia sono titoli studiati per i piccoli investitori e forniscono una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi.

Le cedole, che sono pagate semestralmente, e il capitale, la cui rivalutazione viene anch’essa corrisposta semestralmente, sono rivalutati in base all’inflazione italiana, misurata dall’Istat attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (Foi), con esclusione dei tabacchi.

In pratica ogni 6 mesi è riconosciuto a chi possiede Btp Italia il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi in quel periodo, attraverso il pagamento della rivalutazione semestrale del capitale sottoscritto.

Le cedole, inoltre, garantiscono un rendimento minimo costante in termini reali che viene calcolato moltiplicando la metà del tasso di interesse reale cedolare annuale fisso, stabilito all’emissione, per il capitale sottoscritto rivalutato sulla base dell’inflazione verificatasi su base semestrale. Alla scadenza finale, i BTp Italia garantiscono la restituzione del valore nominale sottoscritto.

Il successo di Btp Più

A febbraio il ministero dell’Economia ha collocato un’obbligazione dedicata principalmente al mondo retail, i Btp Più, che ha avuto un ottimo successo, portando nelle casse dello Stato 14,9 miliardi di euro di raccolta.

Questo titolo ha una durata di otto anni e paga cedole fisse ogni tre mesi sulla base di un meccanismo “step up” in due fasi, tipico della famiglia dei Btp Valore di cui fa parte: i tassi cedolari definitivi sono pari a 2,85% per i primi quattro anni e a 3,70% per i secondi quattro.